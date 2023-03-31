Bu meyve kanserden koruyor mu

Bursa’da Uludağ ve Gemlik’in yüksek kesimlerinde yetiştirilen yaban çileği olarak da bilinen dağ çileğinin tabiatta kendiliğinden yetişen bir meyve olarak bilindiğini belirten bitki uzmanı Ahmet Maranki, “Normal çilekten farkı ise daha küçük boyda olması. Dağ çileği, tam bir vitamin deposudur. Yaşlanmaya karşı son derece etkili olduğundan doğal anti-ageng bir meyve. Üstelik bazı rahatsızlıklara sebebiyet veren virüsler üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğu biliniyor” diye konuştu.

Maranki, dağ çileğinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Dağ çileği, gıda değeri yüksek bir meyve. Halk arasında dağ çileği olarak da bilinen yaban çileği, C vitamini açısından oldukça zengin. İshale yol açan bazı mikroorganizmaları durdurma özelliğine de sahip. Vücuttaki serbest radikallerin dışarı atılmasına da yardımcı olur. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor” şeklinde konuştu.

DAĞ ÇİLEĞİ ROMATİZMA AĞRILARINI AZALTIR MI

Dağ çileğinin damar tıkanmasını önlemeye yardımcı olduğunu dile getiren Maranki, “Dağ çileği, kansere karşı koruyucu ve bu hastalığın ilerlemesini önlüyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı etkisi var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döker. Ateş düşürücü olduğu uzmanlarca kabul edilir” dedi.