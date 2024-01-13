Bu meyveye dikkat. Sakın yağını kullanmayın. Resmen ölüm saçıyor. Avrupa Birliği yasakladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Bu meyveye dikkat. Sakın yağını kullanmayın. Resmen ölüm saçıyor. Avrupa Birliği yasakladı
Palmiye meyvesinin yağının korkutan zararları ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin yasakladığı bu yağ dikkat çekti.

Palmiye yağı, genellikle zararlarıyla gündeme gelen yağlardan biridir. Ancak, bu yağın gerçekten zararlı mı yoksa yararlı mı olduğu konusu tartışmalıdır.

İşte Palmiye yağı hakkında bazı bilgiler:

Palmiye yağı, palmiye meyvesinin etli kısmından ve iç çekirdeğinden elde edilir. Her iki türü de tropikal iklimlerde yetişir ve oldukça lezzetlidir. Yüksek kalorili ve doymuş yağ oranı yüksek olan bu yağ, margarin yapımında, kızartmalarda ve yemek pişirmede kullanılır. Ancak, sağlık üzerindeki olası zararları nedeniyle sıkça eleştirilir.

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PALM YAĞININ ZARARLARI

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin raporuna göre, palmiye yağı kanserojen madde içerebilir.

Palmiye yağının toksik ve kanserojen olabileceğini belirtmiş ve tüketicileri bu tür ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarmıştır.

Avrupa Birliği, palmiye yağı içeren ürünlerin etiketlerinde bu bilginin açıkça belirtilmesi gerektiğine dair bir yasayı kabul etmiştir.

Palm yağında bulunan palmitrik asit, kilo alımını ve obezite riskini artırabilir.

Clinical Nutrition American Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, palmitik asit açısından zengin bir diyet, insülin direnci riskini artırabilir.

Bu bilgiler, palm yağının potansiyel zararları hakkında farkındalık yaratmak için önemlidir.

Ancak, herhangi bir besin maddesinin tüketimi konusunda dengeli ve bilinçli olmak esastır.

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