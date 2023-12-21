Yargıtay tacizci dayıya verilen cezayı fazla buldu: Sarkıntılık düzeyindeymiş

İstanbul Arnavutköy’de eşinden boşanmış olan ve annesiyle ağabeyinin yanında yaşayan anne M. D., velayeti babasında bulunan kızını hafta sonu yanına aldı. Anne M. D., dışarı çıkarken kızını ağabeyine emanet etti ve ağabeyine eve gidip kızının yanında kalmasını söyledi.

Olay gerçekleştiğinde 34 yaşında olan dayı A. D., iddiaya göre eve gittiğinde yeğenini taciz etti. Korkan kız çocuğu annesinin yanına gitmek istediğini söyledi ve dayı A. D. Kızı annesine götüreceğini fakat olanları hiç kimseye anlatmaması gerektiğini söyledi. Kız çocuğu, aynı gün olanları annesine anlattı.

SANIK TUTUKLANDI

Anne M. D. Kızının babası F. D.’yi arayarak olayı anlattı. Anne ve babanın şikayetiyle, çocuğun ifadesi Çocuk İzlem Merkezi tarafından alındı. Açılan soruşturmada dayı A. D. Tutuklandı ve cezaevine götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanığın “12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar, “çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 1,5 yıldan 7 buçuk yıla kadar hapsini istedi.

Tutuklu bulunan sanık A. D. , yeğeninin kendisine iftira attığını söyledi ve beraatini talep etti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığa mahkeme, 22, 5 yıl hapis cezası verdi ve cezayı, cezanın sanık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak 18,5 yıla indirdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, A. D.’nin avukatının yaptığı itirazı değerlendirerek sanığın cezasını “eylemin sarkıntılık düzeyinde kalması” gerekçesiyle oy çokluğuyla bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Cezanın bozulma kararından 1 gün önce yapılan 2. Duruşmada sanık A. D., cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nde yaşanan arızadan dolayı duruşmaya katılamadı. Sonraki duruşmada sanığın salonda hazır olmasına karar verildi ve duruşma ertelendi.