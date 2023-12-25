Evinde cam balkonu olanlar yandı. Yargıtay cezayı açıkladı

Evini genişletmek amacıyla cam balkon yaptıran milyonlarca kişi yandı. Yargıtay cam balkon yaptırmanın cezasını açıkladı.

Kamu Son Haber'den Selin Tuşak'ın haberine göre, özellikle koronavirüs salgını döneminde uzun süre evde karantinada kalan kişiler cam balkon kapatma işlemini tercih ederek pek çok kişi evine cam balkon yaptırdı. Evini daha fazla genişletmek, alandan tasarruf sağlamak, balkonunu dış koşullardan korumak için cam balkon yaptıran kişiler için kötü haber geldi. Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendirecek emsal bir karara imza attı. Cam balkonlar bazı binalarda komşular arasında sorunlar yaşanmasına neden olurken şikayet konusu oldu.

Binaların balkonları dış cepheden pay alması nedeni ile diğer odalardan farklı olarak kabul edilmekte olup binanın ortak alanları arasında bulunuyor. Bu nedenle balkonlarda tadilat ve değişimlerde mutlaka apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izninin alınması gerekiyor. Bu iznin alınmaması durumunda ise cam balkon kaçak yapı olarak değerlendiriliyor.

CAM BALKONU OLAN YANDI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren cam balkon hakkında emsal karar açıkladı.

İşte Yargıtay’ın emsal kararı:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur olduklarının altı çizildi. İkinci fıkrada ise kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılamayacağı belirtildi.

BALKON İLE MUTFAĞI BİRLEŞTİRDİ

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamaz. Balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması ya da tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

CAM BALKON KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, anataşınmazdaki kat maliklerinin %90'ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verildi.