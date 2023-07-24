Yolcu otobüsü şoförü içinde çocuk bulunan yandaki otomobile şişe fırlattı

Bu nasıl otobüs şoförü? İstanbul’da bir şehirlerarası otobüs şoförünün yaptıkları “Bu nasıl otobüs şoförü” yorumuna neden oldu. Kendisinden yol isteyen araç sürücüsünün üzerine direksiyonu kırıp şişe fırlatan şoför büyük tepki çekti. Öte yandan araçta bulunan küçük çocuk korkudan ağladı.