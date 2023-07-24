Yolcu otobüsü şoförü içinde çocuk bulunan yandaki otomobile şişe fırlattı

İstanbul’da bir otobüs şoförünün trafikte dehşet saçtığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşan videoda şehirlerarası otobüs kullanan bir şoförün sol şeridi kapattığı belirtilirken kendisinden ol isteyen şoföre saldırdığı görüldü.
Göztepe ile Acıbadem arasında çekildiği belirtilen görüntüde otobüs şoförü, yol istemek için selektör yakan araç sürücüsünün üzerine direksiyonu kırıp şişe fırlattı. Öte yandan bir başka kişinin ise şoför tarafındaki camdan araç sürücüsünün üzerine bir cisim fırlattığı görüldü.
Öte yandan videoda araç içinde bulunan çocuğun korkudan ağladığı duyuldu. Söz konusu video sosyal medyada tepki çekerken “Bu nasıl otobüs şoförü” yorumu yapıldı.