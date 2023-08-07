Bu nasıl vicdansızlık. Kedilere kezzapla işkence yaparken suçüstü yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da, 20 kediye kezzap ve asit döken şüpheli, 91 bin 80 lira para cezasına çarptırılmıştı. Adliyeye getirilen Murat Ö. isimli şüpheli, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklandı. Adliye önünde gazetecilerin sorusuna cevap veren zanlı, bahsedildiği kadar ciddi bir şey yapmadığını savundu.

Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle yakalanan 44 yaşındaki şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerince gözaltına alınmış ve Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen Murat Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.

"BÜYÜK BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Gazetecilerin adliye çıkışında sorduğu "Pişman mısınız? Neden kedileri asitle yaktınız?" sorularına cevap veren Murat Ö., yanlış anlaşılmaların olayı büyüttüğünü öne sürdü.

Kendisinin bahsedildiği kadar ciddi bir şey yapmadığını savunan şüpheli, "Sadece hayvanları, güvercinleri kovdukları için bunların beslenmelerine kızdım. Her gün özel memur gibi besliyorlar. Kedileri besliyorlar, onların kudurmasına sebep oluyorlar. Burada büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim yaptığıma ek, abartılı olarak bu işi daha da devam ettiren birileri olduğundan şüpheleniyorum" ifadelerini kullandı.