Bu örümceğin tek ısırığı tırnağı deliyor İnsanı anında öldürüyor. Böylesi ilk defa görüldü

Kaynak: AA
Bu örümceğin tek ısırığı tırnağı deliyor İnsanı anında öldürüyor. Böylesi ilk defa görüldü
Avustralya Sidney’de görülen huni yuvalı örümcek Central Coast bölgesinde görüldü. 7.9 santimetre boyundaki örümceğe "Herkül" adı verildi. 2 metre zıplayabilen örümceğin tek ısırığı insanı dakikalar içinde öldürüyor.

AA'nın haberine göre, Sidney’de, dünyanın en ölümcül eklembacaklısı olan huni yuvalı örümceğin dev bir erkek bireyi keşfedildi. Avustralya Sürüngen Parkı, insan tırnağını delebilecek güçte dişleri olan Huni Yuvalı Örümceğin Central Coast bölgesinde ortaya çıktığını duyurdu.

Bu korkunç örümceğe “Herkül” ismi verildi ve ülkede bugüne kadar bulunan en büyük erkek huni yuvalı örümcek olduğu söylendi. 7.9 santimetre boyundaki “Herkül”, 2018’de parkta bulunan ve “Colossus” adı verilen bir başka erkek örümceğin rekorunu geçti.

"Herkül”, parkın 1981’den beri yürüttüğü panzehir çalışmalarına katkıda bulunacak. Bu örümcekler, panzehir yapımı için gerekli olan zehirlerini sağlamak için sık sık sağım işlemine maruz kalıyor.

ÖZELLİKLERİ

Huni yuvalı örümcek, dünyanın en zehirli örümceği olarak bilinir. Bu eklembacaklı, Sydney ve çevresinde yaşar ve genelde 2,5 - 3 santimetre büyüklüğündedir. Siyah tüylü örümcek, toprağın 20 santimetre altında bir tünel yapar ve tünelin ağzına huni şeklinde bir ağ örer.

Bu yüzden huni yuvalı örümcek adını alır. Ocak - mart ayları arasında en tehlikeli dönemidir. Sıcak havalarda otların ya da evin dışına asılan çamaşırların arasına saklanır. Düşmanına 2 metre mesafeden atlayarak saldırabilir. Isırdığında, atracotoxin adlı bir madde salgılar. Bu madde, bir çocuğu dakikalar içinde öldürebilir.

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