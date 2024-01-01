Bu otu tüketen dışarıda rahat rahat geziyor

Muhabir: Naim Arıoğlu
Bu otu tüketen dışarıda rahat rahat geziyor
Çıbrıka bitkisinin sindirim hazımsızlık birçok rahatsızlığa iyi geldiği bildirildi. Çıbrıka bitkisini kullananın dışarıda rahat rahat gezeceği ifade edildi.

Anadolu'da uzun zamandır bilinen bir bitki olan Çıbrıka, farklı isimlerle de anıldığı biliniyor. Çubritsa, çibriska, çubriza, geyikotu, zater veya mercimek otu gibi anıldığı ifade edildi. Kurutularak baharat haline getirildiği ifade edildi.

Bitkinin fidanları büyüyünce mor renkli çiçeklerin açtığı ifade edildi. Kekik gibi güçlü bir antibakteriyel etkiye sahip olan bitki, özellikle ödem söktürmesiyle ünlü olduğunun altı çizildi.

Bunun yanında başka faydalarının da olduğu vurgulandı.

İŞTE BAZI FAYDALARI…

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyor.

Böbrek ve mesane taşlarının oluşmasını engelliyor.

Vücuttaki sıvı dengesini sağlıyor.

İdrar akışını kolaylaştırıyor.

Kanı enfeksiyondan arındırıyor.

Ödemleri gideriyor.

Hazımsızlık çekenler için birebir. Sabah kahvaltısında mutlaka alınması öneriliyor. Çünkü kahvaltı sonrası sindirimi hızlandırıyor, bağırsaklarda biriken atıkların vücuttan atılmasına yardımcı oluyor...

ÇIBRIKA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Mercimek otu ya da çubritsa, Balkan mutfağının vazgeçilmez bir baharatıdır. Nane ve kekik gibi kurutulup öğütülen bu ot, her türlü yemeğe lezzet katar. Etli yemeklerinize ve marine soslarınıza ekleyebileceğiniz gibi, salatalarınıza da serpebilirsiniz. Balkan kahvaltılarında zeytinyağlı mercimek otu, kızarmış ekmek ve tereyağıyla harika bir ikili olur. Kızartma soslarını da mercimek otuyla aromalandırabilirsiniz. Poğaça ve böreklerinizi de mercimek otuyla süsleyerek farklı bir tat verebilirsiniz.

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