Bu oyunu oynayanlar sadece muza tıklıyor. Ortalık birbirine girdi rekorlar kırıyor

Eğlence sektörünün son yıllardaki en kârlı ve en yüksek büyüyen alanlarından oyunlar yüz milyonlarca kişiyi kendine çekmeye devam ediyor. Birbirinden farklı tarzda yapılan oyunlar bilgisayarda, oyun konsollarında ve telefonlarda insanları kendine çekiyor.

Oyuncuları belli amaçlar için kendinde tutan oyunlar korkudan maceraya, çok sayıda tarzda ve her yaştan kitleyi kendine çekebiliyor.

SADECE MUZA TIKLANIYOR

Ancak yakın zamanda çıkan bir oyun geri kalan hepsinden ayrıldı. Steam’in verilerine göre anlık 196 bin oyuncuya kadar çıkan oyunda karakter ya da eşya geliştirmeye, yeni silahlar ya da kıyafetler bulmaya, farklı engelleri ya da düşmanları geçmeye çalışmak yok. Oyunda tek yapılan bir muzun üstüne tıklamak.

GELİŞMİŞ GRAFİKLER YOK

Steam’de ücretsiz olarak yayınlanan ‘Banana’ adlı oyunda gelişmiş grafikler, farklı mekanlar ve karakterler yok. Oyunu açanlar karşılarında sadece bir muz görüyor. Muza her tıklandığında ise üstünde kaç kere tıklandığı yazıyor. Öte yandan oyunda tıklama sayısı arttıkça yeni bir seviye ya da başarım görünmüyor. Sadece rakam artıyor.

STEAM'DE REKORLAR KIRIYOR

Oyunun Stem’de olukça popüler hale gelmesi ile birlikte Youtube’da bazı yayıncılar en hızlı tıklama rekoru videoları çekmeye başladı. Anlık yüz binlerce oyuncunun oynadığı oyunun popülerliğini ne kadar süre daha koruyacağı merak konusu oldu. Steam’deki anlık rakamlara göre ‘Banana’ oyunu GTA 5 ve Helldivers 2, ve Elden Ring gibi dev yapımlarla yarışıyor. Banana, Counter Strike 2, Dota 2 ve PUBG’nin ardından anlık oyuncu listesinde 4. sırada bulunuyor.