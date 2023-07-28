Bu sabah cep telefonunu açanlar şoke oldu. İşareti gören herkes çok şaşırdı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın logosu geçtiğimiz günlerde X olarak değiştirilmişti. Logo değişikliğinin ardından telefonu otomatik güncelleme yapan kullanıcılar sabah telefonlarını açtıklarında uygulamanın ikonik kuş logosunun da değiştiğini gördü.

Bu sabah cep telefonunu açanlar şoke oldu. İşareti gören herkes çok şaşırdı

Editör: Özlem KIRAL

Elon Musk'ın sancılı süreçler yaşadığı uygulaması Twitter'a yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın ismi ve logosunu değiştirmek için çalışmaya başlayan Musk, Windows ve macOS sistemlerindeki versiyonların değişiklik sürecini başlatmıştı. Ancak mobilde uygulama hala ikonik kuş simgesiyle kullanılıyordu.

Dün gece yayınlanan Android güncellemesinin ardından mobilde de uygulamanın logosu ve ismi değişti. Özellik, logo ve isim değişikliği şu anda sadece Android cihazlarda görülebiliyor.

Twitter ile bütünleşen mavi kuş ikonu silinerek onun yerine siyahlar içindeki X logosu getirildi.

Twitter'ın iOS versiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmamış görünüyor.

İŞTE MOBİLDE YENİ TWITTER LOGOSU

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