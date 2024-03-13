Bu şarkıyı dinleyince 'Keşke seçim şarkısı olsaydı' diyeceksiniz

Türkiye bir yandan yaklaşan yerel seçimler ile seçim atmosferini yoğun bir şekilde hissederken öte yandan Ramazan ayının gelmesi ile yapılan market alışverişleriyle son dönemde yaşanan ekonomik sarsılmanın en belirgin etkisi zamlar ile yeniden yüzleşti.
Bu zamları derinden hisseden vatandaşlardan Gökhan Aksu’nun geçtiğimiz sene çıkarttığı ‘Zam zam’ şarkısı yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.
7’den 70’e herkesin tanıdığı Barış Manço’nun ‘Hal hal’ şarkısını ‘Zam zam’ ile güncelleyen Aksu’nun şarkısını dinleyen herkes, “Keşke seçim şarkısı olsa” yorumunu yapıyor.
İşte sosyal medyada seçimlerinde gelmesi ile gündem olan o şarkının sözleri:
Kaymaklı manda yoğurdu
İçine kestane balı
Bir tutam yulaf ezmesi
Birde Medine hurması
Reis bu neyin karması
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Bak geldi şehri Ramazan
Bahar değil sanki hazan
Yine boş tencere kazan
Zam Zam
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Tükendi Vatan uyruğu
Uzadı ekmek kuyruğu
Bu mu Allah'ın buyruğu
Zam Zam
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Fakir erişmiyor süte
Ekmek yoksa yeyin kete
Ne mümkün ulaşmak ete
Sofraya dadanmış çete
Yazık değil mi Millete
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Bak geldi Şehri Ramazan
Bahar değil sanki hazan
Yine boş tencere kazan
Zam Zam
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Tükendi Vatan uyruğu
Uzadı ekmek kuyruğu
Bu mu Allah'ın buyruğu
Zam Zam
NEREDEN ESİNLENİLDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 sene önce çiftçiler ile buluşmasında he akşam yatmadan önce yediği karışımını, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir.
Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa” ifadeleri ile anlatmıştı.
Bu sözlerden sonra vatandaşlar manda yoğurdu ve kestane balının fiyatlarını göstererek bunları alacak ekonomik düzeyde olmadıklarını ifade etmişti.