Bu şarkıyı dinleyince 'Keşke seçim şarkısı olsaydı' diyeceksiniz

Türkiye bir yandan yaklaşan yerel seçimler ile seçim atmosferini yoğun bir şekilde hissederken öte yandan Ramazan ayının gelmesi ile yapılan market alışverişleriyle son dönemde yaşanan ekonomik sarsılmanın en belirgin etkisi zamlar ile yeniden yüzleşti.

Bu zamları derinden hisseden vatandaşlardan Gökhan Aksu’nun geçtiğimiz sene çıkarttığı ‘Zam zam’ şarkısı yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

7’den 70’e herkesin tanıdığı Barış Manço’nun ‘Hal hal’ şarkısını ‘Zam zam’ ile güncelleyen Aksu’nun şarkısını dinleyen herkes, “Keşke seçim şarkısı olsa” yorumunu yapıyor.

İşte sosyal medyada seçimlerinde gelmesi ile gündem olan o şarkının sözleri:

Kaymaklı manda yoğurdu

İçine kestane balı

Bir tutam yulaf ezmesi

Birde Medine hurması

Reis bu neyin karması

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Bak geldi şehri Ramazan

Bahar değil sanki hazan

Yine boş tencere kazan

Zam Zam

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Tükendi Vatan uyruğu

Uzadı ekmek kuyruğu

Bu mu Allah'ın buyruğu

Zam Zam

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Fakir erişmiyor süte

Ekmek yoksa yeyin kete

Ne mümkün ulaşmak ete

Sofraya dadanmış çete

Yazık değil mi Millete

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Bak geldi Şehri Ramazan

Bahar değil sanki hazan

Yine boş tencere kazan

Zam Zam

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Tükendi Vatan uyruğu

Uzadı ekmek kuyruğu

Bu mu Allah'ın buyruğu

Zam Zam

NEREDEN ESİNLENİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 sene önce çiftçiler ile buluşmasında he akşam yatmadan önce yediği karışımını, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir.

Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa” ifadeleri ile anlatmıştı.

Bu sözlerden sonra vatandaşlar manda yoğurdu ve kestane balının fiyatlarını göstererek bunları alacak ekonomik düzeyde olmadıklarını ifade etmişti.