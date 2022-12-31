31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Arslan BULUT
Arslan BULUT

Bu şartlarda seçime gidilir mi?

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
31 Aralık 2022 Cumartesi

Yeni bir yıla girerken, bir durum tespiti yapmak gerekir. Türkiye, birçok sorunları olsa da bir hukuk devletiydi, adalet sistemine, orduya ve güven yüksek oranlardaydı. Adalet Bakanı olmadan önce, 2014 yılında, Abdülhamit Gül, Türkiye'de yargıya güvenenlerin oranının uzun yıllar yüzde 60-70'lerde seyrettiğini ancak son dönemde bu oranın yüzde 20'lerin altına düştüğünü söylemişti.

Gül'ün bakanlığı sırasında ve sonrasında durum daha iyiye doğru değil daha kötüye doğru değişmiştir... Öyle ki artık önemli davalarda hâkim değişikliği yapılmakta ve siyasi iradenin istediği doğrultuda karar vermesi mümkün olmayan hâkimler başka görevlere atanmakta ve yerlerine başka hâkimler atanmaktadır.

***

Yargıya müdahale sadece adil yargılamayı değil seçimlerin güvenliğini de ortadan kaldırmıştır. Ülkenin yönetim sistemini ve rejimini ortadan kaldıran Anayasa değişikliği, Meclis'ten usulsüz oylama ile geçmiştir. Gizli oy kullanmak esas olmasına rağmen, oy kabinlerinin başında bekleyen özel görevli milletvekilleri, kendi partilerine mensup milletvekillerinin renkli oy pusulalarını göstermesini istemiştir. Yani Meclis'teki Anayasa değişikliği oylaması geçersizdir ama referanduma sunulmuştur! Referandumda ise oylama devem ederken kural değiştirilmiş ve mühürsüz oylar geçerli sayılmıştır. Böyle bir oylama ile Türkiye'nin kaderi değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanı'nın geçerli bir üniversite diploması olup olmadığı ise gündeme dahi getirilmemektedir.

***

Türkiye yeni bir genel seçime doğu giderken, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve dört üyesi, muhtemel adaylardan biri aleyhine şikâyette bulunmuş, yani taraf olmuştur. Yarın o kişi aday olursa YSK'nın tarafsızlığından bahsedilebilir mi?

Kadı ki sadece YSK değil, İl ve İlçe Seçim Kurulu başkan ve üyelerinin çoğunluğu yakın zamanda atanan hâkimlerden oluşacaktır. Hâkim atamalarında ise iktidar partisinde görevli avukatların tercih edildiği herkesin malumudur.

Kısacası, Türkiye'de artık seçim güvenliği yoktur. Muhalefet, bu hukuk dışı şartlar altında seçime giderse kaybetmeyi şimdiden kabul etmiş demektir! Bu konu, kimin aday olacağından daha önceliklidir çünkü kim aday olursa olsun, oyların geçerli olup olmadığını belirleyecek olan İl ve İlçe Seçim Kurulu başkan ve üyeleridir.

***

Diğer taraftan iktidar, Türkiye'yi "ensar-muhacir" söylemini kullanarak alenen işgal ettirmektedir. Suriye, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Ermenistan, Sudan ve birçok Afrika ülkesinden, son olarak Rusya ve Ukrayna'dan getirilen milyonlarca insan ile Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmişlerdir.

İktidar, Cumhuriyetin değiştirilemez temel niteliklerini de ortadan kaldırmayı hedefleyen kurum ve kuruluşlara devamlı kaynak aktarmaktadır. Devlet kadrolarına yerleştirilen kişiler de zaman zaman Taliban benzeri açıklamalar yapmaktadır. Kadınların tek başına 80-90 kilometreden fazla seyahat edemeyeceği gibi...

Ekonomide ise "enflasyonla birlikte büyüme politikası" uyguluyoruz denilerek, servet transferi yapılmakta, Türk Milleti göz göre göre soyulmaktadır.

Sağlık alanında uygulanan politikalar, küresel egemenlerin dayatmalarını yerine getirmekten ibarettir.

***

Naci Kaptan'ın "Sessiz İstilâ" başlıklı bir incelemesi var. Sonuç olarak "Ülkemiz top ve tüfekle, füze ve bomba ile değil, yumuşak geçiş ile işgal ediliyor. Çöken ekonomi, 500 milyar dolar olan dış borç, çöken tarım ve hayvancılık, dünyanın en büyük enflasyon ve pahalılığı, iktidarın sopası haline getirilen yargı, yok olan demokrasi,  hukuk ve adalet, demografik yapısı bozulan Türkiye, AKP ve Erdoğan'ın başarısızlığı ve iş bilmezliği değildir. Tüm bunlar planlı, programlı olarak yapılan  Türkiye'yi çökertme operasyonudur. Ve bunun adı BOP'tur." diyor...

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Amaç ne, yol nereye?
﻿Amaç ne, yol nereye?
﻿Ahmet GÜRSOY
﻿Amaç ne, yol nereye?
﻿Bu şartlarda seçime gidilir mi?
﻿Bu şartlarda seçime gidilir mi?
﻿Arslan BULUT
﻿Bu şartlarda seçime gidilir mi?
﻿'Dillerin Şifresi'
﻿'Dillerin Şifresi'
﻿Arslan TEKİN
﻿'Dillerin Şifresi'
﻿İnsansız bankacılıkta insana dokunmak
﻿İnsansız bankacılıkta insana dokunmak
﻿Remzi ÖZDEMİR
﻿İnsansız bankacılıkta insana dokunmak
﻿Anayasayı çiğneme aday olma Erdoğan
﻿Anayasayı çiğneme aday olma Erdoğan
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Anayasayı çiğneme aday olma Erdoğan
﻿Bir türlü eğitimi düzenleyemedik
﻿Bir türlü eğitimi düzenleyemedik
﻿Yaşar ÖZAY
﻿Bir türlü eğitimi düzenleyemedik
﻿AKP 52'den 30'un altına düştü...
﻿AKP 52'den 30'un altına düştü...
﻿Yavuz Selim DEMİRAĞ
﻿AKP 52'den 30'un altına düştü...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.