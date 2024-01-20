Bu sefer de ilginç sesler çıkararak yemek satan esnaf gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yemek doldururken ilginç sesler çıkaran bir esnafın görüntüleri, izleyiciler arasında geniş bir tepki dalgasına neden oldu. Sesli şovunu sergileyen esnafın videosu, paylaşıldığı platformlarda hızla yayılarak birçok kişinin dikkatini çekti. Videonun altında yapılan yorumlarda, izleyicilerin hem şaşkınlıklarını hem de bu tür şovların gerekliliği konusundaki çeşitli görüşleri görmek mümkün. Kimi izleyiciler, esnafın ilginç sesleriyle dikkat çekmesini eğlenceli bulurken, bazıları ise bu tür şovların gereksiz olduğunu savundu.