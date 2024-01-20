Bu sefer de ilginç sesler çıkararak yemek satan esnaf gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bu sefer de ilginç sesler çıkararak yemek satan esnaf gündem oldu
Şovdan uzak, sadece yemek satan esnaf neredeyse kalmadı... İlginç sesler çıkararak yemek dolduran esnafın videosu, sosyal medyada izleyicilerden geniş çaplı bir tepki aldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yemek doldururken ilginç sesler çıkaran bir esnafın görüntüleri, izleyiciler arasında geniş bir tepki dalgasına neden oldu. Sesli şovunu sergileyen esnafın videosu, paylaşıldığı platformlarda hızla yayılarak birçok kişinin dikkatini çekti. Videonun altında yapılan yorumlarda, izleyicilerin hem şaşkınlıklarını hem de bu tür şovların gerekliliği konusundaki çeşitli görüşleri görmek mümkün. Kimi izleyiciler, esnafın ilginç sesleriyle dikkat çekmesini eğlenceli bulurken, bazıları ise bu tür şovların gereksiz olduğunu savundu.

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