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Bu şehirde Ramazan pidesine zam yok: 330 gram pide 5 TL

Amasya'nın Taşova ilçesinde Ramazan ayı yaklaşırken, halkın daha uygun fiyatlarda pide alabilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda değişiklik yapılmazken, 330 gram sade pide 5 TL, yumurtalı pide ise 6 TL olarak belirlendi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 20:45
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Bu şehirde Ramazan pidesine zam yok: 330 gram pide 5 TL

Bu şehirde Ramazan pidesine zam yok: 330 gram pide 5 TL
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 330 gram sade pide 5 TL, yumurtalı pide 6 TL ve en çok rağbet gören yumurtalı-susamlı pide 7,5 TL’den geçen yılki gibi satılıyor.  

(İHA) - 23 yıldır fırın işletmeciliği yapan İbrahim ve Volkan Pekşen kardeşler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pidelere zam yapılmaması çağrısında bulundu. Bu çağrıya diğer fırınlar ile Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan da destek geldi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de pideci esnafına teşekkür etti. Uygulamanın vatandaşları sevindireceğine inandığını belirten İbrahim Pekşen, “Depremler oldu. Korona virüs salgını oldu. Ortalık zamlı. Vatandaşlar rahatlıkla ekmek alır gibi pide alsınlar şeklinde düşündük. Vatandaş yesin. Geçen seneki fiyat 330 gram pide 7,5 TL idi. Çifti 15 liraydı. Aynı bu şekilde devam edelim” diye konuştu.

Ramazan pidesi kültürünün de yaşatılmasını sağlayan pideci esnafları kutlayan Belediye Başkanı Öztürk, “Pidelerin geçen seneki rakamlardan satılacak olması mutlu edici. Bu vesileyle fırıncı esnaflarımıza ve kampanyayı destekleyen öncü kardeşimize teşekkür ediyoruz. Türkiye’de halk ekmekler hariç en ucuz pidenin de Taşova’da olduğunu ilave olarak belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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