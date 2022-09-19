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Bu hakemlerle bu ligin neden bitmeyeceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

Ligde 7. hafta geride kaldı. Konuşulan ne futbol, ne de kulüplerin milyonlarca TL, Dolar ya da Euro dökerek yaptıkları transferler ve katkıları. 

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:32
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Bu sezon daha çok hakem konuşacağımızı açıklayan Cevat Kol'dan flaş iddia

Bu hakemlerle bu ligin neden bitmeyeceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Tek konu hakemler. Hemen hemen her maç sonrası futbolun kalitesi ya da skordan çok hakemler ön plana çıkıyor. 7 haftada ortalama 40’a yakın maç izledim. Hepsinde konuşulan VAR ve hakemler..
Şu veya bu takım diye ayıracak değilim. Ülkemizin hukuk sistemi ortada. Tartışılan bir konu.. Sahada hakeden değil, masada güçlü olan kazanıyor..
Bu artık sporun iliklerine kadar işlemiş.
Çok uzağa gitmeye gerek yok..
Rakibe göre, adının, camiasının büyüklüğüne göre düdük çalınıyor. Aynı sertlik ya da kural dışılık diyelim, zayıf takımın oyuncusunda sarı kart ve faul. Aynı pozisyon büyük takımın oyuncusunda sadece faul, sarı görse ikinciden atılacak. Hakem yutkunuyor..
Ayaktan ele gelen pozisyon kimine göre devam, kimine göre penaltı. Kimini VAR çağırıyor. Bazılarına ise skora ve isme göre devam diyor. 

Bu kafayla bu ligler biter mi? 

Ya hakem emeklilerine ne demeli?
Aynı pozisyonu ekran başında dakikalarca ileri - geri sardırıp oynayarak karar vermeye çalışıyor. Yüzde 80’nin faul, kart dediği pozisyona yüzde 20’si tersi görüş bildirip kafaları iyice karıştırıyor. Hakemler üzerindeki şaibeye krema oluyorlar. Zannedersin düdük çaldıklarında bu hakem emeklileri çok adildi. Sistemin içinde oldukları için, incelikleri bildikleri için rahatlar!

Bayan hakemlerin görevi ne?
4. hakemlerin son haftalarda bayan hakem olduğunu görüyoruz. Bu hakemlerimiz neden şimdi sisteme katıldı? Madem bu kadar tecrübeliydiler neden yan ve orta hakem olarak görev almadılar? Tabela kaldırmak ve kenardan gelecek küfür, itiraz  ve hakaretleri önlemek için mi görev verildi? Hakemler konusunda bir sıkıntı olduğu ortada. Hakemlere geçen yıl çekilen operasyonun tedavisi hala yapılmış değil.  Belli ki bu sezon daha çok hakem konuşacağız. Hem sahada hem de televizyon ekranlarında!

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