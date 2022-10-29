Ağaoğlu'nun konuşmasının şifrelerini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı. İşte Trabzonspor gerçeği. Hayaller Paris gerçekler Zigana Dağı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Cumhuriyet bayramında yapılması belli ki bir mesajdı. Rakipleri Cumhuriyetin 100. Yılında şampiyonluk hesapları yapıp koreografiler, sosyal mesajlar verirken Bordo mavililer bunu divan kurulu toplantısında yaptı. Çünkü her nedense yönetim bu toplara girmez. Hatırlayın İBB Ekrem İmamoğlu olayını. Kendi eski yöneticisine, divan üyesine hala hayırlı olsuna gidemediler. Kime sorsan “sen bizden daha iyi bilirsin” diyor, bahaneye bakın..

Başkan Ahmet Ağaoğlu kürsüye çıkınca ekrana bakmasan üç dönem başkanlık yapan Ağaoğlu değil de kulüp başkanlığına talip olan birininin konuştuğunu düşünürdüm. Usta’dan alınan 900 milyona yakın borç 1 milyar 980 milyon olmuş. Bahane hazır. Kur farkı. Tabi yersen! Bir tek “dış güçler” demedi! Bu borca inanmayın. Her kulüpte bu böyledir. İçeride bu konuda mahir insanlar bulunur. Markette bir ürün vardır. Müşteri üç haneli rakamdan korkmasın diye bizi salak yerine koyduklarını zanneden o beyinler 99.99 tl yazarlar. Bu da iki milyarın altına denk getirilmek için çalışılmış. TÜİK gibi düşünün!

Altyapı için “beni eleştirin” diyerek yolu kesti. Soru sorma hakkınızı elinizden aldı. 6 yıldır görevde olan beyler altyapı için Belçikalı bir şirketle bir hafta önce çalışmaya başlamışlar. İyi de göreve ilk geldiğinde “altyapı önceliğimizdir” diyen inşaatçı Ahmet Ağaoğlu değildi? Top çevirme işleri.! Ağaoğlu bu işleri seviyor. Su içmeye parası olmayan kulübün borcu 2 milyar. Peki başarısı olan kulübün borcu niye artar? Şampiyonlar ligi için transfer yap, UEFA Avrupa Ligi - Konferans ligi arasında git gel. Hayaller Eyfel, gerçekler Zigana! Avrupa’da 4 takım mücadele ediyor. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor hepsi grup lideri. Şampiyon Tranzonspor’un kaderi son maça kaldı! Vay pandemi varmış. O takımlar uzayda mı oynuyor? Anıt için çıktılar, yarı yolda kaldılar! 2.5 milyon Euro toplandı. “Ne varsa” diyor “altyapıda var.” Ballı börek. “Yusuf ve Ahmet Can’ı verdik. Kulübe 30 milyon Euro girdi. Biz bu yola dönmeliyiz.” diye de ekliyor.

“Forma falan hikaye” diyor onun da geliri 3 milyon. Forma ve anıt gelirinin parası Koita, Yunus Malli, Trondsen, Diabate, Kouassi, Enis Destan gibi oyunculara verilip gönderildi. Gelirken oyuncuya para veren, giderken para veren kulübüz!

Sonra vay efendim kur farkı!!

Yedik!

Başkan Ahmet Ağaoğlu havalimanı kamulaştırması için ayar çekmeye kalktı. Bildiğim için güldüm. Ağa ne diyor? “Trabzon’a büyük hava limanı lazım değil, spor tesisi lazım. Kamulaştırma olursa, gövdemi ortaya koyarım.”bunu diyen kulüp başkanı ve üniversite mezunu bir insan. O dediğin hava limanı şehrin nefesi.. Rize’ye, Ordu’ya mı uçaklar insin? Turizmi o hava limanına bağlı. Sanayisi bağlı, bölgenin hakimiyetini sağlıyor. Esnafın can suyu. Bak, becer Akyazıcı al. Boş atmayı bırak. İzin alamadığı için arkadaşına hayırlı olsuna gidemeyen biri 80 milyonluk kamulaştırmayı geri çevirecek, öyle mi? Külahıma anlat..

Türkçe meali şu; kamulaştırmayı hızlandırın. Sakın unutmayın. Paraya ihtiyacımız var. Siz parayı hazırlatın gerekirse ben kulüpten özel uçak tutar gelir parayı alırım. Şirketinize Trabzonspor başkanıyken aldığınız kredileri ve ihaleleri açıklayın? Açıklayamazsınız..

Bir de dikkatimi şu çekti. Ağaoğlu kulüp personeli üzerinden birilerine ayar çekti. Son yapılanmaları Ertuğrul Doğan yaptı. Etik, ahlak falan dedi üstü kapalı göndermeler yaptı. Kokusu yakında çıkar.

Siz siz olun boş laflara inanıp panik yapmayın. Kimse Trabzonspor’un üzerinde değildir..

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı kutlu olsun!