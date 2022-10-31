Trabzonspor'daki büyük oyunu yazdı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol Ahmet Ağaoğlu'nun yerine gelecek ismi açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Olmadığı için “salla gitsin!” oldu. Başkan Ağaoğlu divan toplantısında esti gürledi. Olmayan koz ile rest çekti! Daha gün bitmeden birileri öyle alınmış olmalı ki resmî siteden 23.27 de kamuoyunu bilgilendirme girildi. Kendisi bile okumadan, bizzat kurumunun kendisini yalanladığını başkasından duydu..

Ne demişti, Ağaoğlu; “Tesisler kamulaştırılıp havalimanı büyütülmeye çalışılıyor. Ben bedenimi çiğnettiririm, istifa ederim. Buna izin vermem."

Bunun balon olduğunu yazdım. Bunu ben biliyorum da senin yönetiminde, profesyonel çalışanların arasında bilen, seni uyaran yok mu? Ağaoğlu unutulan bir şeyi hatırlatıyor, gündeme ısıtıp getirmeye çalışıyor. “Para lazım böyle bir şey varsa hızlandırın parayı ben gece bile gelir alırım!” gibi bir şey mi demek istedi acaba?

İlahi adalet işte..

Biri “bu kadar ucuz kahramanlığa gerek yok” diyerek resmî siteye o açıklamayı koyuyor.

Birileri yani iktidar bu söylemden rahatsız oldu. Divan sonrası aile fotoğrafına bakınız. Bir tek mahalle sorumluları yok.

İşte resmî sitedeki açıklama:

“Bugünkü Divan Kurulu toplantısındaki denetim raporu neticesinde gündeme gelen Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin kamulaştırılması konusuyla alakalı olarak, kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının olmadığı, konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir. Bu durumla alakalı olarak gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu ifade ederken, spekülatif tartışmalardan da uzak kalınması konusu kamu oyunun bilgisine hassasiyetle arz olunur.”

Peki Ağaoğlu’nu kim yanılttı?

Bu şunu gösteriyor. Ağaoğlu kulübü yönetmiyor. Ağaoğlu koltuğu devretmeye hazırlanıyor!

Plan nasıl işleyecek..

Ağaoğlu’nun sitem ettiği kulüp işleyişi Ertuğrul Doğan’a göndermeydi. Kulüp içine kendi medyasını yerleştirdi. Başkanlığa geçiş hazırlığı yapılıyor. Medya ile ilgili detayları yazsam sokağa çıkamazlar. O konuyu Ağaoğlu’na hastaneden çıkınca brifing ile vereceğim.

Başkanlık koltuğu için Ertuğrul Doğan hazırlanacak. Tepki olmasın diye, yeni yıl, Ramazan ve kurban bayram kutlama ilanları yerellere verilecek. Öyle bir ortam hazırlanacak ki seçime tek liste ile gidilecek. Herkes şunu diyecek: “Bu kulüpte kimler Başkan olmadı ki! Bir dönem de o olsun!” Hacıosmanoğlu, Muşspor başkanı Nevzat Kaya, Yeşilyurtlar vs Doğan’ın arkasında ilk yönetimde bazıları listeye girecek. İHO bile listeye üç dört iş insanı koyacak.

Özetle; Filler tepişir, çimler ezilir!