Trabzonspor Ankaragücü ile neden berabere kaldı? Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL/ Yeniçağ

Ardından da Dünya kupası arasına kayıpsız gidebilmek için Ankaragücü deplasmanını gitti.

Ankaragücü ligin agresif takımlarından birisi. Puan cetvelindeki yeri bordo mavilileri asla rehavete kaptırmamalı. Zira sıkıntılı başladıkları ligi dünya kupası arasında daha üst sıralarda geçirmek istiyorlar..

Haftalardır Avcı’yı dinliyorum. “Geçiş oyunu!” diyor her konuşmasında. “Topla oynayan biz, her gün daha iyiyi gidiyoruz.” diye de ekliyor sürekli. Konuşmalarına bakın hiç fark yok. Oysa Trabzonspor değişim yaşayan takım. Bu değişimi oyun mantalitesi ile taraftarına hissettirmeli. Avrupa’da aynı, ligde 13 hafta geride kaldı değişen bir şey yok. Bakasetas ve Trezeguet kart cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamadılar. Avcı sahaya hep kafasındaki oyuncularla çıktı. Takımın genelindeki tüm oyuncuları sıcak ve hazır tutmayı hiç denemedi.

Bordo mavililer, Konyaspor beraberliğinin olumsuz havasını dağıtmak, Dünya Kupası arasındaki çalışmaları yüksek moralle tamamlamak ve Fenerbahçe’ye karşı aradaki puan farkı açılmadan mücadele etme fırsatını kaçırmamak için maça mutlak galibiyet amacıyla başladı. Ancak Ankaragücü’nün son haftalardaki form durumunu dikkate alarak da savunmada çok dikkatli davrandı. Ev sahibi ekip de benzer oyun anlayışıyla mücadele etmeyi tercih edince ilk 45 dakikada temposu düşük, pozisyonu yok denecek kadar az, kalitesi düşük bir futbol ortaya çıktı. Trezeguet ve Bakasetas’ın yokluğunda hücum etkinliği de zayıflayan Trabzonspor’un ilk yarıda rakip kaleyi bulan sadece iki şutunda Abdülkadir Ömür ve Bardhi etkisiz vuruşlarıyla kaleciye takıldılar. Buna karşın Ankaragücü’nün Uğurcan’ı rahatsız edebilecek bir girişimi bile olmadı.

Abdullah Avcı ikinci yarıya iki müdahaleyle başladı. Sarı kartlı Hugo yerini Denswil’i, Yusuf Yazıcı da Djaniny’e bıraktı. Djaniny Trabzonspor’da hücum bölgesine hareket getirdi ve Ankaragücü kalesinde daha fazla gözükmeye başladı. Avcı çok geçmeden bir hamle daha yaptı ve Naci Ünüvar’ı sahaya sürdü. Ömer Erdoğan’ın müdahalesi ise sakatlanan Emre’nin yerine Jese ile oldu. Ardından Zahid ve Chatzigiovanis’i da oyuna aldı.

Bu değişikliklerden sonra iki takım da kazanılan toplarla kendi alanlarında oyun kurup orta alanı çabuk geçerek skor üretme çabası gösterdi. Amaca ilk ulaşan Trabzonspor oldu. Gomez’in ortasında Bardhi topu şok bir vuruşla ağlara gönderdi.

Trabzonspor’un sevinci koşa sürdü. Köşe vuruşundan gelen ortada Larsen topa elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Tolga Ciğerci skoru eşitledi.

Beraberlik golünden sonra Avcı Siopis ve Umut Bozok’u da oyuna aldı ve son 15 dakikaya girilirken bütün oyuncu değişiklik haklarını kullandı. Ömer Erdoğan da 80. dakikada meslektaşı gibi Diack ve Oğuz ile 5 oyuncu değişikliğini tamamladı.

Bütün bu hamlelerden sonra oyunun kalan bölümlerinde iki takım da 3 puanı kovalarken temkinli davranıp savunma güvenliğini elden bırakmadı. Böylece oyun ilk yarıdaki havasına büründü ve kalan bölüm tüm gol bulma çabalarına karşın adeta pozisyonsuz tamamlandı. Taraflar 1-1’lik skorla ve birer puanla Dünya Kupası arasına girmek zorunda kaldı.