Adana Demirspor'un liderliği nasıl kabul etmediğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Zirve mücadelesi veren takımlar kazanınca doğal olarak hedefi olan takımlar da işe daha hırsla sarılmaya başladı. Zirvenin 6 puanlık maçında dün gülen taraf Fenerbahçe oldu. Başakşehir’i yenerek istediğini kendi seyircisi önünde aldı. Bu durumda haftanın 6 puanlık bir diğer müsabakası Adana Demirspor- Konyaspor mücadelesi büyük önem kazandı. Lacivert- mavililer liderlik koltuğunun emanet olup olmadığını göstermek için sahaya çıktı. Adana Demirspor tribünlerine küçük bir parantez açmam lazım. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor tribünlerini andırıyor. Ateşli, arzulu, inanmış, bir taraftar var. Bu güç takıma enerji veriyor.

Taraftarının arkasına alan Adanademirspor başlama vuruşu ile birlikte Konyaspor kalesinde gol aramaya başladı. Özellikle Onyekuru’nun kanadını çok iyi kullandılar. 20 dakikada girdiği pozisyonlarla son vuruşu yapamayınca rakibi Konyaspor “son vuruş öyle değil, böyle yapılır” dersi verdi. Başka bir deyişle atamayana atarlar kuralını işletti. 22. Dakikada Diouf kaleci Ertaç’tan dönen topu filelere gönderdi.

Ev sahibi ekip yediği golün karşılığını 32.dakikada Akintola ile verdi. Kaldı ki Akintola biraz gününde olsa ilk yarıda maçı bitiren gollere imza atardı. Yne de bu eşitlik sayısı karşılaşmaya yeniden heyecan getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi.

Adana Demirspor ilk yarıda sunduğu futbol kalitesi lezzetine ikinci yarıda da devam etti. Oynayan, pozisyonları cömertçe harcayan taraftı. Konyaspor oyunu soğutma adına hamleler yapınca ev sahibi takım da bu durumu önlenemediği için ayak uydurmak zorunda kaldı. Adana Demirspor teknik sorumlusu Montella’ın ikinci yarıdaki oyuncu hamleleri saha içindeki futbola bir katkı sağlamadı. Ev sahibi takım girdiği pozisyonları harcamaya devam etti. Şunu unutmamak lazım. Tribünlerin ateşine karşılık veremezseniz ileriki haftalarda terk edilirsiniz. Adanademirspor liderlik keyfini kendi eliyle geri çevirdi. İlk yarıda atılan goller maçın da skoru oldu..