Bu şifreleri kullananlar dikkat! Hesabınız saniyeler içinde ele geçirilebilir. 2023'ün en çok kullanılan şifreleri

Bu yılın en çok kullanılan sosyal medya ve güvenlik şifreleri ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların ısrarla basit şifreler kullanmaktan vazgeçmediği ortaya çıktı.

Bu şifreleri kullananlar dikkat! Hesabınız saniyeler içinde ele geçirilebilir. 2023'ün en çok kullanılan şifreleri

NordPass, 2023 yılının en yaygın 200 şifresini açıkladı. Şirketin araştırmacıları, bu çalışmanın beşinci yıldönümünü kutlamak için internet kullanıcılarının farklı çevrimiçi hizmetler için hangi şifreleri kaydettiğini inceledi.

Çalışmalara göre; insanların en zayıf şifreleri akış hizmeti hesapları için kullandığını, en güçlü şifrelerin ise finansal hesaplar için kullanıldığını gösterdi. Ancak yayın hizmetlerine odaklanan şifre kırıcılar düşünülürse, akış hizmetleri için de etkili bir şifre kullanmak iyi olacaktır.

2023 yılında ABD’de en çok kullanılan şifre “123456” oldu ve önceki bir numara olan “guest” (misafir) şifresinin yerini aldı.

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER LİSTELENDİ

Bir önceki liderin bu sefer en çok kullanılan şifreler arasında yer almaması, en azından ABD’li kullanıcıların bu sıralamalardan bir şeyler öğrenmiş olabileceğini öneriyor.

NordPass’ın bildirdiğine göre dünyanın en popüler şifrelerinin neredeyse üçte biri “123456789”, “12345” ve “000000” gibi tamamen sayısal dizilerden oluşuyor. Ayrıca, bu yılın küresel listesindeki şifrelerin yaklaşık %70’inin bir saniyeden kısa sürede kırılabileceğini gösteren endişe verici verilerle karşılaşıyoruz.

2023’ün en yaygın şifreleri listesindeki bir başka ilginç keşif, internet kullanıcılarının şifre oluşturma alışkanlıklarını iyileştirmek yerine önceden belirlenmiş şifrelere bağlı kalarak neredeyse tam tersi bir yönde ilerlediklerini gösteriyor.

Büyük ihtimalle insanların değiştirmeye uğraşmadığı şifrelerden biri olan “admin” kelimesi, araştırma yapılan çoğu ülkede bu yılın en yaygın şifreleri arasında ilk sıralara yerleşti.
Geçen yıl en çok kullanılan şifre ise ''password'' olmuştu.

NordPass tarafından yayınlanan en çok kullanılan 10 kolay şifre:

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