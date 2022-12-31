Bu şiir bizden tüm Türk milletine armağan olsun: Memleket isterim

Ülkenin dört bir yanında yeni yıl ve yeni umutlar dile getirilerek 2022'ye veda ediliyor. 2023 ise Türkiye için çok özel bir yıl olacak.
Cumhuriyet'in 100. yılına gireceği bu sene; barış ve huzur dilekleriyle karşılanıyor. Tüm temenniler daha mutlu yarınlar için...
Tüm bu iyi dileklerin ışığında Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket isterim’ şiiri tüm Türk milletine bizden armağan olsun...
Memleket İsterim
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.
Cahit Sıtkı Tarancı
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