31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu şiir bizden tüm Türk milletine armağan olsun: Memleket isterim

Bu şiir bizden tüm Türk milletine armağan olsun: Memleket isterim

Türkiye 2023'ü huzur ve barış temennisiyle karşılıyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 21:02
Takip Et

Bu şiir bizden tüm Türk milletine armağan olsun: Memleket isterim

Bu şiir bizden tüm Türk milletine armağan olsun: Memleket isterim
+
Aa
-

Ülkenin dört bir yanında yeni yıl ve yeni umutlar dile getirilerek 2022'ye veda ediliyor. 2023 ise Türkiye için çok özel bir yıl olacak.

Cumhuriyet'in 100. yılına gireceği bu sene; barış ve huzur dilekleriyle karşılanıyor. Tüm temenniler daha mutlu yarınlar için...

Tüm bu iyi dileklerin ışığında Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket isterim’ şiiri tüm Türk milletine bizden armağan olsun...

Memleket İsterim

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikayet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Misafir
31.12.2022 21:05
Memleketimin haline bakınca, çok uzak görünüyor, ne yazık ki...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
1
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
2
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
3
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
4
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
5
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
6
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿2023 MTV ne kadar oldu
7
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿Petkim'de 'siyanür' nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti
﻿Petkim'de 'siyanür' nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti
﻿Petkim'de 'siyanür' nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu
﻿Malatya'da silahlı kavga. 2 kişi öldü
﻿Malatya'da silahlı kavga. 2 kişi öldü
﻿Malatya'da silahlı kavga. 2 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.