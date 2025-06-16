Bu tarihe dikkat! Emekli maaşları daha düşük olacak

Türkiye'deki memur sayısı son yıllarda hızla ikiye katlanırken, yılın ilk aylarında paylaşılan verilere göre Türkiye'deki toplam memur sayısı 5 milyon 243 bini geride bıraktı.

Memurların maaşları kadar, emekli olduklarında elde edecekleri özlük hakları da tartışma konusu olurken, Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe başlayan memurların yaşayacağı hak kayıplarına dikkat çekti.

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Söz konusu tarihten sonra memurluğa hak kazananların birçok alanda yasal haklarının farklılaştığını ve bu ayrımın çalışanın aleyhine olduğunu belirten Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

EK ÖDEMELERİ BRÜT MAAŞA EKLENMİYOR, EMEKLİ AYLIKLARI DAHA DÜŞÜK KALIYOR

1/10/2008 tarihine kadar memur olanlar eski memurdurlar. 5434 sayılı yasaya tabi­dirler. 1/10/2008 ve sonrasında memur olan­lar ise yeni memurdurlar ve 5510 sayılı yasa­ya tabidirler.

Memurlar çalışırken aldıkları maaşları es­ki ya da yeni memur ayrımı olmadan derece, kademe ve ek göstergelerine göre alırlar. Ya­ni çalışırken eski, yeni memur farkı olmadan maaşlarını alabilirler.

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Ancak emekli olduklarında eski 5434 sayı­lı yasaya tabi olarak göreve başlamış memur­ların emekli aylıkları derece, kademe ve ek göstergeye göre belirlenir. Fakat 1/10/2008 ve sonrasında memur olanların emekli ay­lıklarında derece, kademe ve ek gösterge­nin bir etkisi olamadan brüt aylıklarına göre SSK’lar gibi hesaplama yapılarak emekli ay­lıkları hesaplanır.

Memurların çalışırken aldıkları maaşların bir kısmı ek ödemedir ve brüt maaşa eklen­mez bu nedenle maaşı yüksek olan memurla­rın brüt ücretleri düşüktür.

1/10/2008’den önce memur olanların emekli aylıkları derece, kademe ve ek göster­geye göre belirlendiğinden brüt aylığın bir önemi yoktur. Ancak 1/10/2008 ve sonrasın­da memuriyete başlayanların emekli aylıkla­rı brüt ücrete göre hesaplandığından çok dü­şük emekli aylıkları almak zorunda kalırlar hatta hazine desteği ile tamamlanan en dü­şük emekli aylığını almak zorunda kalacak olanlar dahi var. Yani yıllardır emekli aylı­ğında memurların SSK ve Bağ-Kur emekli­lerine göre avantajlı olduğu emekli aylığı he­saplaması, 1/10/2008 ve sonrasında memur olanlarda ortadan kalkmış oldu. Başka bir ifade ile emekli aylıkları ayrım olmadan her­kes için en altta birleşmeye devam edecek.

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1/10/2008 tarihinden önce memur olan 5434 sayılı yasaya tabi memurlar istifa ettik­ten sonra 6 ay içinde müracaatta bulunarak çalışmadan isteğe bağlı 4/C iştirakçisi primi ödeyebiliyorlar.

1/10/2008 ve sonrasında memur olan 5510 sayılı yasaya tabi yeni memurlar istifa son­rasında 4/C iştirakçi primi ödeme hakkında sahip değillerdir.

YENİ MEMURLARA İKRAMİYE DARBESİ

1/10/2008 öncesinde memur olanlar 10 yıllık memuriyet şartını tamamladıkların­da ve memuriyetten ayrıldıktan sonra SSK ya da Bağ-Kur primi ödeyerek memuriyet dı­şında emekli olsalar dahi memuriyette geçen sürelerin ikramiyesini alma hakkına sahip­tirler.

1/10/2008 ve sonrasında memur olanlar, memuriyetten ayrıldıktan sonra başka bir statüde SSK ya da Bağ-Kur’lu olurlar ise me­muriyette geçen sürelerin ikramiyesini ala­mazlar.

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1/10/2008 ve sonrasında memur olanların talep ettikleri 3600 ek gösterge çalışırken ya da emekli ikramiyelerinde işe yarar ancak emekli aylıklarında hiçbir işe yaramaz.

Bu yazdıklarımı 1/10/2008 ve sonrasında memur olanların büyük bir kısmı bilmiyor. Emekli olduklarında asgari ücretle çalışan SSK emeklisi gibi emekli aylığı alacaklar. Bu konuda memurların ellerinden alınan bu ya­sal hakların memur sendikaları tarafında di­le getirilmesi gerekiyor. Yasal bir düzenleme yapılmaz ise 1/10/2008 ve sonrasında me­mur olanlar emekli oldukları zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar.