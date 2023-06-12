Bu telefon modeli güncelleme geldikten sonra kullanıcıları çıldırttı

Samsung Galaxy telefonlarına güncelleme geldikten sonra ekranlarda sorun çıktı. Kullanıcılar sorun karşısında adete çıldırdı.

Bu telefon modeli güncelleme geldikten sonra kullanıcıları çıldırttı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung, geçtiğimiz günlerde bazı Galaxy model telefonlar için Mayıs 2023 güncellemesi yayımladı. Fakat, kullanıcılardan art arda şikayetler yağdı.

Samsung’un resmi yardım sayfasında Galaxy S21 Ultra başta olmak üzere pek çok Galaxy model telefon kullanıcısı, güncellemeyi yükledikten sonra ekranda yeşil/pembe/beyaz renkte dikey bir çizgi çıktığını bildirdi.

Bu sorunun sadece Samsung tarafından üretilen panele sahip modellerde görüldüğü öğrenildi.

Hangi ülkede yaşadığı bilinmeyen bir Galaxy S20 kullanıcısı ise bu sorun için teknik servise gittiğini söyledi.

Kendisinden, ekran değişimi yapılacağı söylenerek 31 bin birim ödeme istediklerini ifade etti. Tabii bunun hangi para birimi olduğu bilinmiyor.

Sorunla karşılaşan Galaxy kullanıcıları, Twitter üzerinden Samsung’a şikayette bulunuyorlar.

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