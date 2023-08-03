Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor

Japonlar için ayrı uyumak mutlu evliliğin anahtarıdır. Özellikle, ülkemizde ayrı uyumak birçok çift için boşanma sinyali olarak görülse de, Japonlar bu konuda bizden çok farklı düşünmektedir. Onlar için uyku uyurken rahatsız edilmemek, horlama sesine maruz kalmamak önemlidir.Tekme, el, kol çarpması gibi durumları yaşamak verimsiz uykuya neden olmaktadır. Uyurken eşlerinin sağa sola dönmesinden bile rahatsız olur, uyku kalitelerinin düşeceğine inanırlar. Aslında Türk evli çiftler de bu durumdan oldukça rahatsız olurlar ama toplum içerisinde yadırganmamak için birbirlerine yatakta tahammül etmeye kendilerini zorlarlar.