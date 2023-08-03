Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor

Türklerde ve dünyanın birçok yerinde evli çiftler beraber uyur ve bu tartışılmaz bir konudur. Fakat, birçok Japon çift farklı yataklarda ve hatta odalarda uyumaktadır. Peki bu ilginç alışkanlığın sebepleri nelerdir?

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 1
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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 2

Editör: Bengü Zorlu

Japonların gerek özel hayatlarında gerekse iş hayatlarında farklı bir kültürü ve yaşam tarzları vardır.

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 3

Hatta Türkiye’de bazı üniversitelerde Japonlar’ın yaşam tarzı üzerine dersler okutulmaktadır.

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 4

Japon evli çiftlerin ayrı uyuması Türk örf ve adetlerine göre yanlış bir durum gibi görünebilir.

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 5

Fakat, sebeplerini okuduğunuz zaman evli çiflerin ayrı yataklarda hatta ayrı odalarda uyumalarının mantıklı olabileceğini belki siz de düşüneceksiniz.

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 6

Bebekler anneleriyle birlikte uyurlar. Japon anneler genellikle çocukları ile birlikte uyurlar ve bu onlar için çok önemli kabul edilir. Bu nedenle babanın aynı yatağı paylaşmak mı yoksa farklı bir odaya mı gitmek istediğine karar vermesi gerekir.

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 7

Anne babalar farklı saatlerde çalışıyor olabilirler. Japon çiftlerin ayrı ayrı yatmaya karar vermelerinin en önemli sebebi farklı çalışma saatlerinin olmasıdır. Sabah uyanmak için alarm kurarlar ve eşlerinin zamansız bir saatte uyanarak rahatsız olmasını istemezler. Uyku kalitesi dolayısıyla yaşam kalitesi için kesintisiz uyku Japonlar için çok önemlidir.

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 8

Japonlar için ayrı uyumak mutlu evliliğin anahtarıdır. Özellikle, ülkemizde ayrı uyumak birçok çift için boşanma sinyali olarak görülse de, Japonlar bu konuda bizden çok farklı düşünmektedir. Onlar için uyku uyurken rahatsız edilmemek, horlama sesine maruz kalmamak önemlidir.Tekme, el, kol çarpması gibi durumları yaşamak verimsiz uykuya neden olmaktadır. Uyurken eşlerinin sağa sola dönmesinden bile rahatsız olur, uyku kalitelerinin düşeceğine inanırlar. Aslında Türk evli çiftler de bu durumdan oldukça rahatsız olurlar ama toplum içerisinde yadırganmamak için birbirlerine yatakta tahammül etmeye kendilerini zorlarlar.

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Bu ülkede evli çiftler ayrı yataklarda uyuyor. Onlara göre evlilik böyle kurtuluyor 9

Tekme, el, kol çarpması gibi durumları yaşamak verimsiz uykuya neden olmaktadır. Uyurken eşlerinin sağa sola dönmesinden bile rahatsız olur, uyku kalitelerinin düşeceğine inanırlar. Aslında Türk evli çiftler de bu durumdan oldukça rahatsız olurlar ama toplum içerisinde yadırganmamak için birbirlerine yatakta tahammül etmeye kendilerini zorlarlar.

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