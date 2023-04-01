Bu yağın 20 gramı 40 TL

İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan Abdullah Güven, nar ekşisi için sıkılan narların çekirdeklerini gelir kapısına çevirdi. Güven, nar ekşisi üreten vatandaşlardan çekirdekleri toplayarak kurutup, 8 kilosundan bir kilogram nar çekirdeği yağı elde ediyor.

Güven, 20 gram nar çekirdeği yağını 40 TL’den satarak, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldığını belirtti. Güven, nar çekirdeği posası, nar tanelerinin suyu alındıktan sonra elde kalan ve değerlendirilme potansiyeli olan bir atık ürün olduğunu söyledi.

Abdullah Güven, “Elde etmesi son derece güç olan nar çekirdeği yağı sağlık açısından son derece faydalıdır. Nar çekirdeği yağı tahmin edeceğiniz gibi son derece zor bir yöntemle elde ediliyor. Minicik çekirdeklerden yağ çıkarabilmek için soğuk pres yöntemi kullanılıyorum. Böyle olunca da bu doğal yağ faydalarını yitirmiyor” dedi.

"8 KİLODAN 1 KİLO ÇIKIYOR"

İlk kez nar çekirdeği yağı ürettiğini anlatan Güven, “Üreticiler sonbahar ayında toplamış oldukları nardan nar ekşisi yapıyorlar. Bende onlardan çekirdeklerini alıp kurutuyorum. Kurutmuş olduğum nar çekirdeğinden 8 kilosundan bir kilogram nar çekirdeği yağı elde ediyorum. Ekonomiye kazandırmaya çalışıyorum. Akseki’de narlar doğal yetiştirildiği için çok lezzetli oluyor” dedi.

“SİPARİŞ YAĞIYOR"

Akseki'nin doğal bitkileri olan kekik, nane, andız, ardıç, katran sedir, lavanta, defne, çam yağı gibi yaklaşık 31 çeşit bitkiden yağ üretimi yaptığını söyleyen Güven, “Bunların hepsi bir birinden şifalı doğal bitki yağlarıdır. 20 gram nar çekirdeği yağını 40 TL’den satıyorum. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum. Siparişlere yetişemiyorum” diye konuştu.

"HER DERDE DEVA"

Nar çekirdeği yağının bilimsel olarak bir çok derde devam olduğunu söyleyen Abdullah Güven,, "Nar gibi nar çekirdeği yağı da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Nar çekirdeği yağı düzenli kullanıldığında ciltteki akne sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Nar çekirdeği yağı içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir. Kolesterolü düşürür" dedi.

Abdullah Güven, "Saç diplerinize düzenli olarak nar çekirdeği yağı ile masaj yaparsanız, saçlarınız daha uzun süre sizi terk etmeyecektir. Yapılan onlarca bilimsel çalışma nar çekirdeği yağının anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır. Nar çekirdeği yağı binlerce yıldır güzellik formülü olarak kullanılıyor. Kas ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız; nar yağıyla masaj yaparak bu soruna nokta koyabilirsiniz" diye konuştu.