Bu yöntemle kilo daha hızlı verilebiliyor

Holistik Beslenme ve Wellness Koçu Selen Gülbahçe, “Diyet yapmadan, kalori saymadan, besin gruplarını hayatımızdan çıkarmadan hızlıca kilo vermek, daha zinde hissetmek Alkateryan Metodu ile mümkün.” Dedi ve hızlı kilo vermenin yolunu anlattı.

Bu yöntemle kilo daha hızlı verilebiliyor

Editör: Naim Arıoğlu

Alkali ve Akdeniz Beslenme metodlarını sentezleyerek sürdürülebilir bir beslenme modeli ortaya koyan Selen Gülbahçe'nin, kendi geliştirdiği Alkateryan Metodu ile kalıcı olarak 14 kilo verdiği ve 2015 yılından bu yana 4 binin üzerinde kişinin hedeflerine ulaşmasını sağladığı açıklandı.

Alkali Beslenme'nin hızlı kilo vermek için ideal olan yapısıyla Akdeniz Beslenmesi'nin Türk mutfağına uyumlu dinamiklerini bir araya getiren Gülbahçe, “Alkateryan Metodu diyet mentalitesini reddeden ve dengelemeye odaklanan bir metottur. Bu şekilde kilo kaybını kalıcı ve sürdürülebilir kılabiliyoruz” diye konuştu.

Bu yöntemin sürdürülebilir bir beslenme modeli olduğunu ve bir ‘diyet' olmadığının altını çizen Gülbahçe, bu yaklaşımda herhangi bir besin grubunu hayatımızdan çıkartmak, kalori saymak, porsiyon hesabı yapmak gibi kısıtlamalara yer olmadığına değindi. Gülbahçe, “Metodu uygulayanlar dengeleme mantığını anlayarak, bedenini dinlemeyi öğrenerek, doğru beslenmeyi hayatına entegre edebiliyor ve bunu yaparken de ‘diyet' yapmadan hızlıca hem kilo verebiliyor hem de wellness hedeflerine ulaşabiliyor” şeklinde konuştu..

OLMAZSA OLMAZI SEBZELER VE BİTKİLER

Gülbahçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Danışanlarımın çoğu yoğun hayat temposuna sahip kişiler olduğundan beslenmelerine vitamin ve mineral bakımından yoğun besinler eklemek çok önemli. İşlenmemiş besinler, sebzeler, meyveler, çiğ kuruyemişler, tahıllar, baklagiller ile balık, organik tavuk, tofu ve yumurta gibi kaliteli protein kaynakları vücudumuza dost besinler. Bu seçenekler besin değeri yüksek olduğundan hem enerjiyi artırma hem de stres yönetiminde oldukça etkililer. Önemli olan gökkuşağının her renginden beslenmek. Ancak mor, yeşil ve beyaz renkli olan sebzeler antioksidan bakımından çok zengin olduklarından daha alkali sebzelerdir. Bunlara ağırlık vermek önemli”

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