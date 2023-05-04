Havlıcan bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan havlıcan bitkisinin faydaları dikkat çekti.

HAVLICAN BİTKİSİ NEDİR?

Zencefilgillerden, ıtırlı bir bitkidir. Doğu Asya'da yetişir. Kök sapları baharat olarak kullanılır. İçeriğinde “Alpinol” ve “Alpinin” gibi maddeler vardır.

HAVLICAN BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İştah açar.

-Tükürük ifrazatını artırır.

-Göğsü yumuşatır.

-Vücudun güçlenmesini sağlar.

-Mide, bağırsak gazlarını önler.

-Mideyi kuvvetlendirir.

-Hava yutmayı önler.

-Grip ve soğuk algınlıklarında vücudun ısınmasını sağlar.

-Baş ağrısı ve baş dönmelerini dindirir.

-İdrar söktürür.

-Romatizma ve nikrisin şikâyetlerini hafifletir.

-Vücuda enerji veriyor.

-Ağız kokusu sorunu yaşayanlara da yardımcı oluyor.

-Regl dönemiyle ilgili sorunlar yaşayan kadınlara yardımcı oluyor.

HAVLICAN BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Çayını demleyerek tüketebilirsiniz.

En temel havlıcan çayı tarifini de vermeden geçmeyelim: Bir bardak sıcak içme suyunun içine yarım tatlı kaşığı kadar havlıcan ilave edin ve 5-8 dakika kadar demleyip afiyetle için. Biraz keskin bir tadı olan havlıcan çayını bu şekilde tüketemezseniz dilerseniz içine tarçın çubuğu, bal gibi farklı tatlandırıcılar ilave edebilirsiniz.

Havlıcanı keten tohumu, arı poleni ve bal ile karıştırıp macun haline getirerek de tüketebilir, tüm bunlara ek olarak bir bardak sütün içine 1 çay kaşığı toz havlıcan ilave edip karıştırarak da değerlendirebilirsiniz.