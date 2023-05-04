Havlıcan bitkisi neye iyi geliyor?

Mide bağırsak gazlarını önleyen havlıcan bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Havlıcan bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan havlıcan bitkisinin faydaları dikkat çekti.

HAVLICAN BİTKİSİ NEDİR?

Zencefilgillerden, ıtırlı bir bitkidir. Doğu Asya'da yetişir. Kök sapları baharat olarak kullanılır. İçeriğinde “Alpinol” ve “Alpinin” gibi maddeler vardır.

HAVLICAN BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İştah açar.

-Tükürük ifrazatını artırır.

-Göğsü yumuşatır.

-Vücudun güçlenmesini sağlar.

-Mide, bağırsak gazlarını önler.

-Mideyi kuvvetlendirir.

-Hava yutmayı önler.

-Grip ve soğuk algınlıklarında vücudun ısınmasını sağlar.

-Baş ağrısı ve baş dönmelerini dindirir.

-İdrar söktürür.

-Romatizma ve nikrisin şikâyetlerini hafifletir.

-Vücuda enerji veriyor.

-Ağız kokusu sorunu yaşayanlara da yardımcı oluyor.

-Regl dönemiyle ilgili sorunlar yaşayan kadınlara yardımcı oluyor.

HAVLICAN BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Çayını demleyerek tüketebilirsiniz.

En temel havlıcan çayı tarifini de vermeden geçmeyelim: Bir bardak sıcak içme suyunun içine yarım tatlı kaşığı kadar havlıcan ilave edin ve 5-8 dakika kadar demleyip afiyetle için. Biraz keskin bir tadı olan havlıcan çayını bu şekilde tüketemezseniz dilerseniz içine tarçın çubuğu, bal gibi farklı tatlandırıcılar ilave edebilirsiniz.

Havlıcanı keten tohumu, arı poleni ve bal ile karıştırıp macun haline getirerek de tüketebilir, tüm bunlara ek olarak bir bardak sütün içine 1 çay kaşığı toz havlıcan ilave edip karıştırarak da değerlendirebilirsiniz.

İlgili Haberler
Havlıcan bitkisi baş ağrısı ve baş dönmelerine iyi geliyor
Havlıcan bitkisi romatizmaya iyi geliyor
Bu yöntemle kilo daha hızlı verilebiliyor
Hepatit B düşmanı 5 bitki
Zayıflatan 12 şifalı ot
Nezle otu bitkisinin yararları nelerdir?
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu Sağlık
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor Güncel
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı Spor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı Güncel
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı Güncel
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku Siyaset
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku