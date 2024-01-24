Buca'da emekliler kazandı. Başkan Erhan Kılıç Ata Evi'ni hizmete açtı

Kaynak: ANKA
Buca'da emekliler kazandı. Başkan Erhan Kılıç Ata Evi'ni hizmete açtı
Buca Belediyesi, kentin 60 yaş ve üzeri vatandaşlarının sosyalleşip kaliteli zaman geçirecekleri Ata Evi’ni hizmete açtı. Buca Belediye Başkanı Kılıç, “10 bin lira maaşla geçinmeye mahkûm bırakılan emeklilerimiz, burada bir nebze olsun nefes alabilecekler” diye konuştu.

Buca Belediyesi’nin kentin çınarlarının kuaför hizmetinden çeşitli kurslara ve sağlık hizmetlerine kadar pek çok imkândan ücretsiz şekilde faydalanabileceği Ata Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

buca1.jpgBüyük ilgi gören açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca’da yaşayan herkese ulaşacak projeler hayata geçirmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Kılıç, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

“Görev süremiz boyunca toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştık. Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için çok güzel çalışmalar imza attık. Örneğin Belediye Lokantası’nı hizmete açtık. Şu an bir yenisini daha açmayı planlıyoruz, o kadar çok talep var ki… Ata Evi projemiz bizim için çok önemliydi. Emeklilerimize böyle bir zamanda, emekli maaşının 10 bin lira olduğu bir zamanda, böyle bir çalışma yapmak hem çok önemli hem de bizler için bir görevdi. Yaş almış vatandaşlarımız bu güzel merkezde sosyalleşecekler, çeşitli etkinliklere katılacaklar. Bu güzel bahçede yaz aylarında bir araya gelecekler. Bizler onlara sağlık konusunda da destek olmak istedik. Burada bir fizyoterapist odası da bulunuyor"

buca3.jpgBAŞKAN KILIÇ, İKİNCİ ATA EVİ’NİN MÜJDESİNİ VERDİ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yakın zamanda Yiğitler Mahallesi’nde ikinci Ata Evi’ni açacaklarının müjdesini de verdi. Adatepe Mahallesi Muhtarı Nuri Nezir ise mahallelerinde hizmete açılan Ata Evi nedeniyle Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkürlerini iletti..

buca2.jpgBUCALILAR MEMNUN KALDI

Ata Evi’nin açılış gününde ziyaret edenlerden biri olan Gülay Çoksever, yapılan çalışmalardan çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Şu anda çok mutluyum. Böyle bir hizmetten dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizleri düşündüğünüz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu. Ata Evi’nde bulunan kuaför salonundan faydalanan Nurgül Dur Özen ise “Çok güzel bir Ata Evi olmuş. İsmi zaten çok güzel. Bulunduğu ortam çok güzel. Bahçe içerisinde. Bütün bu imkânların ücretsiz olması çok çok güzel, inanamadık önce. Böyle bir hizmetin verilmesi, bizlerin düşünülmesi bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

buca4.jpgSAĞLIK BİRİMİ DE YER ALIYOR

Yaş almış vatandaşların keyifle zaman geçirecekleri şekilde düzenlenen Buca Belediyesi Ata Evi, Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi’nde yer alıyor. Bucalı çınarların hobilerini gerçekleştirme imkânı bulacakları Ata Evi’nde çeşitli el sanatları etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Kuaför hizmetinin de 60 yaş üstü vatandaşlara sunulacağı merkezin en önemli hizmetlerinin başında ise sağlık hizmetleri olacak. Bucalı çınarlar gün içerisinde tansiyon, şeker ölçümlerini yaptırabileceği gibi merkezde bulunan fizyoterapist sayesinde ücretsiz şekilde tedavi de olabilecek.

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