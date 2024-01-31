BUDO'dan açıklama! Bazı seferleri iptal edildi

Kaynak: İHA
BUDO'dan açıklama! Bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'yı etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şu şekilde:

"07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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