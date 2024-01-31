BUDO'dan açıklama! Bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'yı etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İptal edilen seferler şu şekilde:
"07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"