BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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