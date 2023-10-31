Büfenin dışındaki sulardan alıp parasını da güvenlik kamerasına göstererek bırakan gençler

Amasya'da iki genç, gece saatlerinde bir büfenin dışında bulunan sulardan iki tane alıp parasını da güvenlik kamerasına göstererek bıraktı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
01 Kasım 2023 Çarşamba
Amasya'da iki genç, gece saatlerinde bir büfenin dışında bulunan sulardan iki tane alıp parasını da güvenlik kamerasına göstererek bıraktı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Amasya'da iki genç, gece saatlerinde bir büfenin dışında bulunan sulardan iki tane alıp parasını da güvenlik kamerasına göstererek bıraktı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.