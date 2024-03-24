Büfeye girip 4 dakikada her şeyi çaldılar

Kaynak: DHA
Büfeye girip 4 dakikada her şeyi çaldılar
Batman’da yüzleri maskeli hırsızlar bir büfeye girdi. Hırsızlar, 4 dakikada buldukları her şeyi çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman’da yüzleri maskeli 2 kişinin büfeden hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibi Bilal Ekin, “4 dakikada alabilecekleri her şeyi çalmışlar. Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi

Olay, 17 Mart’ta sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı Acetler Kavşağ’ında bulunan bir büfede meydana geldi. Büfeye giren yüzleri kapalı 2 kişi, kasada bulunan paraları, sigaraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı.

Sabah iş yerine gelen Bilal Ekin, kapının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarından hırsızlığı fark eden Ekin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine büfeye gelen polis, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bilal Ekin, şüphelilerin 4 dakika içerisinde alabildikleri her şeyi aldıklarını belirterek, “Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi.

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