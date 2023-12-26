MasterChef All Star’da Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan yeni bölümde tavuk düellosu yapılmasını istemişti. Tavuk yemeği tariflerinden biri de Buffalo Wings yemeğiydi. Peki, Buffalo Wings nasıl yapılır? Buffalo Wings tarifi için malzemeler neler?

İşte Buffalo Wings tarifi…

BUFFALO WİNGS TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 kg. tavuk kanat

- 3 yemek kaşığı mısır nişastası

- 3 paket kabartma tozu

Buffalo sos için malzemeler:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Yarım su bardağı acı sos

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 çay kaşığı tuz

Dip sos için malzemeler:

- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

- 1 tutam kuru fesleğen, kuru nane

- 1 yemek kaşığı mayonez

- 1 diş sarımsak

BUFFALO WİNGS NASIL YAPILIR?

Buffalo wings yapmak için önce mısır nişastası ve kabartma tozunu bir kaba alarak karıştırın.

Bu karışıma tavuk kanatlarını ekleyin ve karışıma bulayın.

Fırınınızı öncede ısıtıp tavuk kanatlarını yerleştirin ve 190 dereceye ayarlayın. Yaklaşık 30-40 dakika tavukları pişirin.

Sos için tereyağı eritip üzerine acı sos, bal ve tuz ekleyin. Bu sosu da yaklaşık 3 dakika pişirip fırında pişen tavukların üzerine dökün.

Yoğurt ya da sebzelerle servis edebilirsiniz.