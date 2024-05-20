Feribotta sırtında çocuğuyla sergilediği keman performansı beğeni topladı

İzmir'deki bir feribotta, sırtında küçük çocuğuyla birlikte keman çalan kadın müzisyenin “Gangsta’s Paradise” performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kadının anneliğini ve müzisyenliğini bir arada yürüttüğü bu anlar, hem feribot yolcularını hem de sosyal medya kullanıcılarını etkiledi.

Feribotta seyahat eden yolcular, kadının sırtında çocuğuyla keman çalarak sergilediği etkileyici performansa tanıklık etti. Kadının “Gangsta’s Paradise” parçasını kemanla çaldığı anlar, çevredeki birçok kişi tarafından kaydedildi ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları, kadının hem anneliğini hem de müzisyenliğini aynı anda gerçekleştirdiği anları övgüyle karşıladı. "Çocuk da yaparım, kariyer de" şeklinde yapılan yorumlar, kadının çok yönlü yeteneklerine duyulan hayranlığı ifade etti.

Feribotta yaşanan bu unutulmaz anlar, müzisyenin hem sanatını icra etme tutkusunu hem de annelik görevini nasıl mükemmel bir şekilde birleştirdiğini gözler önüne serdi.