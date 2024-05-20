Polis arabasına yılan girdi

Trafik ekiplerine ait bir polis aracının içine giren yılan, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle çıkarıldı. İznik ilçe merkezinde görevli trafik ekibi, uygulama yaptıkları sırada araçlarını yol kenarına park etti. Bu esnada otların arasından çıkan bir yılan, aracın motor kısmına girmeye çalışırken polislerden biri tarafından fark edildi.

Polis memuru, yılanın motor bölmesine girdiğini ve gözden kaybolduğunu görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye bünyesinde çalışan yılan timi, aracın motor bölümünde gizlenen yılanı çıkarmak için çalışmalara başladı. Bir görünüp bir kaybolan yılanı bulmak için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri, sonunda yılanı zarar vermeden araçtan çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışması sonucunda yakalanan yılan, doğaya salındı.