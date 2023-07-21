Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış

Rusya Tahıl Koridoru Anlaşmasından çekildi buğday fiyatları uçtu gitti. Rusya'nın Ukrayna'ya gidecek gemileri hedef göstermesinin ardından bugday fiyatları bir gündeki artışı korkuttu.

Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış

Moskova tahıl koridoru anlaşmasından çekildi. Ardından Ukrayna limanlarına giden gemilerin potansiyel askeri hedef olarak görüleceğini açıkladı.Buğday fiyatları küresel piyasalarda hızla yükseldi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Avrupa borsalarında buğday fiyatları çarşamba günü bir önceki güne göre yüzde 8,2, mısır fiyatları ise yüzde 5,4 arttı.

ABD buğday vadeli işlemlerinde de yüzde 8,5'lik artışla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana en yüksek günlük artış yaşandı.

Rusya ile vakit kaybetmeden bir anlaşmaya varılması şart görülüyor

Uzmanlar piyasa fiyatlarının yükselmesinin doğrudan tüketiciye yansıtılmayacağını belirtiyor.

Arzdaki kesintinin zamana yayılması ise fiyatların yükselmeye başlamasındaki en büyük etken olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Rusya ile vakit kaybetmeden bir anlaşmaya varılması şart görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, taleplerinin karşılanması halinde tahıl anlaşmasına derhal geri döneceğini söyledi.

Bu talepler arasında Rus tahıl ve gübre satışları üzerindeki yaptırımların kaldırılması ve Rusya'nın tarım bankasının küresel bir ödeme sistemine yeniden bağlanması yer alıyor.

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