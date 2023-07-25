Buğdaydan kötü haber. Son 5 ayın zirvesine çıktı

Rusya'nın Ukrayna’ya ait tahıl limanlarına saldırmasının ardından buğday fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durumun ekmek fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Buğdaydan kötü haber. Son 5 ayın zirvesine çıktı

Buğday fiyatları uçtu gidiyor. Nedeni ise Ukrayna limanlarına yapılan saldırılar. Buğday fiyatları, Rusya'nın tahıl sevkiyatı yapan Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla son beş ayın zirvesine tırmandı.

Chicago'da işlem gören buğday vadeli kontratları yüzde 2,6 kadar artışla kilo başına 7,7725 dolara yükselerek Şubat ortasından bu yana en pahalı seviyeye ulaştı.

Buğday fiyatları bu yılın başlarında Moskova'nın komşusunu işgal etmesinin bir sonucu olarak rekor seviyelere ulaşmıştı. Rusya ve Ukrayna dünyada ticareti yapılan buğdayın yaklaşık %30'unu üretiyor ve bu da kıtlık endişelerini artırıyor.

Tahıl fiyatları geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan anlaşmadan çekilmesinin ardından yükseldi. Pazartesi günü bir Rus insansız hava aracı saldırısı Ukrayna'nın Reni limanındaki bir tahıl deposunu imha etti.

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