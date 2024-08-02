Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Bugün hangi maçlar var?
Olimpiyat programı ne şekilde?
2 AĞUSTOS 2024 GÜNÜN PROGRAMI
17.00 Konyaspor-Al Fayha
18.30 Başakşehir-Karacabey Bld
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği TRT Spor
Türkiye Olimpiyat programı şöyle:
Saat 10.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
Saat 10.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
Saat 11.00: Judo – Kayra Özdemir – Kadınlar 78 kilo
Saat 11.00: Judo – İbrahim Tataroğlu – Erkekler 100 kilo
Saat 11.15: Atletizm – Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama eleme
Saat 11.18: Kürek – Elis Özbay – Kadınlar yüksek atlama eleme
Saat 12.05: Okçuluk – Mete Gazoz – Elif Berra Gökkır – Karışık takım müsabakaları
Saat 12.35: Atletizm – Özkan Baltacı – Erkekler çekiç atma eleme
Saat 13.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
Saat 13.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
Saat 13.00: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 6 2-4’üncü yarış
Saat 13.15: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 3’üncü ve 4’üncü yarış
Saat 17.02: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Khouloud Hlimi (Tunus) – Kadınlar son 16 turu
Saat 19.15: Atletizm – Tuğba Danışmaz – Kadınlar 3 adım atlama eleme