Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar var? 2 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Olimpiyat'ta ve futbolda heyecan devam ediyor. İşte günün programı...

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Bugün hangi maçlar var?

Olimpiyat programı ne şekilde?

2 AĞUSTOS 2024 GÜNÜN PROGRAMI

17.00 Konyaspor-Al Fayha

18.30 Başakşehir-Karacabey Bld

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği TRT Spor

Türkiye Olimpiyat programı şöyle:

Saat 10.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)

Saat 10.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)

Saat 11.00: Judo – Kayra Özdemir – Kadınlar 78 kilo

Saat 11.00: Judo – İbrahim Tataroğlu – Erkekler 100 kilo

Saat 11.15: Atletizm – Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama eleme

Saat 11.18: Kürek – Elis Özbay – Kadınlar yüksek atlama eleme

Saat 12.05: Okçuluk – Mete Gazoz – Elif Berra Gökkır – Karışık takım müsabakaları

Saat 12.35: Atletizm – Özkan Baltacı – Erkekler çekiç atma eleme

Saat 13.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)

Saat 13.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)

Saat 13.00: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 6 2-4’üncü yarış

Saat 13.15: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 3’üncü ve 4’üncü yarış

Saat 17.02: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Khouloud Hlimi (Tunus) – Kadınlar son 16 turu

Saat 19.15: Atletizm – Tuğba Danışmaz – Kadınlar 3 adım atlama eleme

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