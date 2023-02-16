Nijerya'da eski banknotların bir kısmının kullanımı uzatıldı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Ulusa Sesleniş konuşmasında, eski banknotlardan 200 nairanın (8,17 TL) 10 Nisan'a kadar yeni paralarla kullanımının devam edeceğini belirtti.

Eski banknotlardan 500 ve 1000 nairanın sadece Nijerya Merkez Bankasınca (CBN) kabul edileceğini bildiren Buhari, halka eski banknotlarını teslim etmek için ülke çapındaki CBN şubelerine gitmeleri çağrısı yaptı.

Öte yandan, Buhari'nin verdiği yeni kararın, ülkede yaşanan nakit sıkıntılarını azaltıp azaltmayacağı bilinmiyor.

Nijerya'da nakit sıkıntısı nedeniyle bankalarda uzun kuyruklar oluşuyor.

Güvenlik gerekçesiyle yeni banknotları 15 Aralık 2022'den itibaren piyasaya süren CBN, eski paraların 10 Şubat 2023'e kadar geçerli olacağını duyurmuştu.

Kaduna, Kogi ve Zamfara valileri, eski paraların geçerlilik süresini uzatmak için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, ülkede 10 Şubat'ta tedavülden kalkması planlanan banknotların kullanım süresinin, daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar uzatılmasına karar vermişti.

Öte yandan, 13 siyasi parti, eski banknotların kullanım süresinin uzatılması halinde 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerine katılmayacaklarını açıklamıştı.

Ülkenin Edo, Delta ve Oyo eyaletlerinde dün nakit sıkıntılarına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde 4 kişi hayatını kaybetmişti.