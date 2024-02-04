Bulaşık makinenizin ömrünü uzatacak teknikler

Ökkeş Bölükbaşı
Bulaşık makinenizin ömrünü uzatacak teknikler
Hepimiz her gün neredeyse mutlaka bir kere bulaşık makinemizi çalıştırıyoruz. Hepimiz bulaşıklarımızın temiz olduğunu düşünerek günlük kullanıma devam ediyoruz.

Fakat bu durumun öyle olmadığını sizlerce üzülerek söylüyoruz. Çünkü her gün yemek atıkları bulaşık makinenizin giderini tıkayarak, temiz yıkanmasını engelleyebilir.

İşe ilk olarak bulaşık makinesi temizliğinden başlayarak daha hijyenik bulaşıklar elde edebiliriz.

Şimdi size vereceğimiz bu teknikler hem bulaşık makinenizin ömrünü uzatacak hem de bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlayacak.

İşte bu yöntemler

İlk olarak bulaşık makinenizin filtre ve pervanesini her ay mutlaka temizleyerek, yemek atıklarından arındırın.

Filtreyi çıkarıp pervaneden ayırın.

Bir kürdan yardımıyla pervanede bulunan delikleri temizleyip açılmasını sağlayın. Pervanenin üzerindeki delikten su doldurup tüm deliğinden akıtın. İyice köpükleyip yıkadıktan sonra kurulayın ve eski yerlerine doğru ve eksiksiz şekilde yerleştirin.

Makinenizin tuzu biterse mutlaka tuz ekleyerek eksikliği giderin.

Makineler için özel üretilen tuzlar, makine sağlığı için önem arz ediyor.

Tuz oranı bittiğinde makine için özel üretilen tuzu ekleyin.

Bulaşık makinesi parlatıcısı

Makinelerin olmazsa olmazı bulaşıklarınızı parlatacak olan parlatıcı. Makineler için özel üretilen bulaşık parlatıcılar bittiğinde makineniz uyarı verecektir. Bu parlatıcıyı makinenize ekleyerek eksikliği giderebilirsiniz.

Gün içerisinde arka arkaya çok defa çalıştırmakta makinenizi yorabilir. Bu yüzden en az 2 saat makinenizi dinlendirerek çalıştırmanız daha doğru olabilir.

Bu saydığımız yöntemlerde makinenizin ömrünü uzatarak daha temiz bulaşıklar yıkamasını sağlayabilirsiniz.

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