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Bülent Korkmaz: Zafer yere yatmadı

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Bandırmaspor beraberliğini değerlendirdi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 01:47
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Bülent Korkmaz'dan flaş açıklamalar

Bülent Korkmaz: Zafer yere yatmadı
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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Beyçimento Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Yoğun savunma yapan Bandırmaspor savunmasını aşamadık." dedi.

"ZAFER YERE YATMADI"
Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kapalı bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini belirterek, "Maç Bandırmaspor'un sahasında oynandı ama üretken değildik. Kenar oyuncularımız üretken değildi. Küçük bir avantajı kaybettik. Zafer yere yatmadı. Böyle olacağını biliyorduk. Yoğun savunma yapan Bandırmaspor savunmasını aşamadık." diye konuştu.

"TOPA HÜKMEDEMEDİK"
Hücumun savunmadan başladığını aktaran Korkmaz, "Orta sahada bağlantı kurmakta zorlandık. Geçiş oyununda bağlantı bulmamız lazım. Bu bağlantıyı tam olarak bulamadık. Topa hükmedemedik." ifadelerini kullandı.

"BAŞARACAĞIZ"
Çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Korkmaz, "Sezon başlarken Süper Lig hedefi ile yola çıktık. Sonuna kadar bunu kovalayacağız ve inşallah başaracağız." şeklinde konuştu. (İHA)

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