Bülent Şakrak ve sevgilisi ilk kez kameralara yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bülent Şakrak ve sevgilisi ilk kez kameralara yakalandı
Sevgili oldukları iddia edilen Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, geçen gece Etiler’deki bir mekâna girerken kameralara yakalandı.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’yle 8 senelik evliliğini geçen sene Temmuz ayında bitiren oyuncu Bülent Şakrak’ın Esra Akpınar’la ilişkisi olduğu gündemdeydi.

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Bülent Şakrak ve Esra Akpınar iddiaların ardından ilk kez birlikte görüntülendi. İki sevgili geçen gece Etiler’de bulunan bir mekâna girerken kameralara yakalandı.

Bülent Şakrak, bir muhabirin sorduğu “Ceyda Düvenci ile boşanmanızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir” diyerek yanıt verdi.

Şakrak, aşk soruları üzerine de “Her şey yolunda, iyi akşamlar diliyorum” diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

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