Ünlü oyuncunun inzivaya çekildiği ev ortaya çıktı. Eski aşkı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, geçen Temmuz'da sekiz yıl süren evliliğini Ceyda Düvenci ile sonlandırdıktan sonra sessiz bir yaşamı tercih ederek kameralardan uzaklaştı.

Tek oturumda gerçekleşen boşanma, magazin dünyasında geniş yankı buldu ve herkes ayrılığın nedenlerini merak etti.

Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sona erdiren Bülent Şakrak, sessizliğe bürünerek gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

Herkesin "Ayrılıktan sonra ne yapacak?" sorusunu sorduğu bir dönemde, Şakrak'tan beklenmedik bir adım geldi.

Boşanmanın ardından ilk defa bir mekandan çıkarken görüntülenen Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayatta boşanmalar, ölümler olur. Önemli olan her şeyin yolunda gitmesi. Herkes mutlu" diyerek dikkatleri üzerine çekti ve daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Son zamanlarda Bülent Şakrak'tan ilgi çekici bir haber daha geldi.

Ünlü oyuncu, boşanma sonrasında aldığı radikal bir kararla şehir yaşamını ve magazin dünyasının gürültüsünü geride bırakarak 'tiny house' tarzında mütevazi bir eve taşındı.

Minimalist bir yaşamı seçen Şakrak'ın bu kararı, geçmişi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapma arzusu olarak değerlendiriliyor.

Şehrin karmaşasından ve meraklı gözlerden uzakta, doğayla iç içe bir hayat süren Şakrak, vaktinin çoğunu oğluyla birlikte geçiriyor.

BÜLENT ŞAŞRAK KİMDİR?

Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğmuş, Türk oyuncu ve sunucu.

Tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda başlayan Şakrak, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girmişti.

Kent Oyuncuları kadrosunda yer alan ve birçok tiyatro oyununda rol alan Şakrak, aynı zamanda dizilerde ve filmlerde de yer almıştı.

Özge Borak ile 2006-2010 yılları arasında evli kalan Şakrak, daha sonra Ceyda Düvenci ile evlenmiş ve 2023 yılında boşanmıştı. Çiftin Okan Ali isimli bir oğulları bulunmakta.