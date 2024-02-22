Bülent Uygun: Akıl değil para verin

Kaynak: Haber Merkezi
Bülent Uygun: Akıl değil para verin
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun antrenman tesislerinde basın mensuplarıyla konuştu. Uygun, kendisine yönelik eleştirilere de cevap verirken gündem yarattı.

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, ligde 34 puan toplayarak 8. sıraya yükseldi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun antrenman tesislerinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Uygun, kendisine yapılan eleştirilere de cevap verdi.

Uygun'un açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte Bülent Uygun'un o sözleri:

Görüyorum, sosyal medyadan çok akıl veren var. Ben size bir tane ipucu vereyim. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimizde Sivasspor olarak 300-350 pas yüzdemiz vardı. Kasımpaşa'nın 600-650 tane.

Sonuç o sene Kasımpaşa küme düştü, biz Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Elimizdeki kadronun, oyun sisteminin, takımın çıkardığı pozisyonun, rakip ne istiyorsa onu oynuyoruz. Bizim oynadığımız sistem 5'li değil 3'lü sistem. 3-4-3 gibi bir sistem. Bu da çok fazla ofansif bir format.

Akıl vermeyi bırakın, kombine alın. Hatta 1'er milyon Euro gönderin. Biz de onlarla futbolcu alalım. Öyle klavyenin başından yazacaksın, buradan yakalayacaksın.

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