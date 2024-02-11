Sivasspor'un 8 yıl sonra Çaykur Rizespor karşısında başardığı ilki açıkladı. Turgay Beşyıldız yazdı

Bu tarihte; normalde bu soğuk havanın, kar ve buzun zirve yaptığı bu kentte bile, pırıl pırıl güneşli bir havada oynanan karşılaşmada, ev sahibi EMS Yapı Sivasspor’un önünde, bu stadyumda son 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Çaykur Rizespor’da hedef, bu sayıyı 5’e çıkarmak ve Rize’ye puan ya da puanlarla dönmekti.

Genelde; son 8 yıldır Sivasspor’da, kendi sahasında bir türlü yenemediği yeşil-mavilileri bu kez eli boş göndererek, bu negatif istatistiğine bir son vermenin peşindeydi. Kırmızı-beyazlılar, bunu bugün zor da olsa başardı. Yiğidolar, Çaykur Rizespor önünde yıllardır alamadığı galibiyet hasretine nihayet bir son verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’ndaki 90 dakikaya, iki takımda kontrollü başlarken, konuk ekip ‘Atmacalar’ özellikle üç gün önce Adana Demirspor’dan transfer edilen Nijeryalı yeni oyuncusu Akintola’nın yanın sıra; Shelvey, Olawoyin ve Taha’nın kaçırdığı net gol pozisyonları ile kenar kulübesine ve ekran başındaki taraftarlarına, sanırım saç, baş yoldurttu!

Mekanın sahibi ‘Yiğidolar’ın, oyunun üçte birlik bölümü olan 30. dakika biterken, Arnavut milli olan formdaki oyuncusu Manaj ile ceza yayının dışından kullandığı serbest atışı çataldan Ç.Rizespor filelerine gidince, Bülent Uygun’un oyuncuları 1-0 öne geçti.

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Tam son bir yıldır, sahasında lig de üst üste iki kez henüz galip gelemeyen Sivasspor, bu şansızlığını kış mevsiminin şaka yaptığı böyle bir hava durumunda, Çaykur Rizespor önünde kırmak istedi.

Kerem Atakan’ın sakat olduğu, Ahmed Musa’nın ise bu gece Afrika Uluslar Kupası’nda finalde forma giyecek olması nedeniyle, Sivasspor’un kadrosunda olmayın iki oyuncusuydu.

Bilindiği gibi, Türkiye’den bazı oyuncuların da yer alacağı Afrika Uluslar Kupası Finali, bu gece TSİ 23.oo’de Fildişi Sahili’nin en büyük kenti Abidjan’ın, 60 bin kişilik stadyumu Alassane Ouattara oynanacak. Önceden belirlenen finalin oynanacağı stadyum nedeniyle, haliyle bu gece seyirci ve avantajı da Fildişi Sahili’nde olacak.

Tekrar Sivas’a dönersek; yeşil-mavili İlhan Palut’un ekibinde ise hasta olan Laine ile sakat olan Alikulov ve Azubuike eksik olan oyuncularıydı.

Sivas’da, ikinci yarıya hızlı başlayıp gol arayan taraf yine Rizespor idi. Bu yarının hemen başında atmacaların hücum hattı oyuncularına, ev sahibinin kalecisi Ali Şaşal, iyi ve şık kurtarışlar yaparak yine gole izin vermedi.

Karşılaşmanın üçte, ikilik bölümü bitmek üzere iken, Karadeniz temsilcisinin köşe atışında her iki takımdan Charisis ile Olawoyin aynı anda topa yükseldi. İkisinin de elleri hava da açıktı. Top Charisis’ in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösteren orta hakem Emre Kargın, VAR’da ki Onur Özütoprak’ın uyarısıyla kenar monitörden pozisyonu izleyince, meşin yuvarlağın Sivassporlu Charisis’in eline değil, Rizesporlu Olawoyin’in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

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Misafir takımda maçın 65’nci dakikasında oyuna giren Benhur’un, 5 dakika sonra şansız bir şekilde sakatlanıp oyundan çıkması, sanırım İlhan Hoca’nın da planlarının ayarında, negatif bir oynama yaptı!

Bu yarıda yaptığı değişikliklerle, oyunu nerdeyse ev sahibin yarı alanına yıkıp beraberlik golünü arayan Ç.Rizespor, tüm baskısına rağmen aradığı beraberlik golünü, 7 dakikalık uzatma süresinde de bulamadı. Yeşil-mavililer, haliyle deplasman galibiyeti hasretliğini 9 haftaya yükseltti.

İki takımın karşılıklı birkaç pozisyonu hariç, Süper Lig’den daha çok genel de 1. Lig maçından bir 90 dakika havası veren bu futbol adına zevksiz karşılaşmada, yine şunu düşündüm; bu oyuncular, bu transfer paralarını asla hak edecek değerde değiller. Yazık bu bilinçsiz transferleri yapıp, altyapısına önem vermeyen kulüplere, zaten böyle devam ederlerse teker teker kapılarına kilit vurup, kepenkleri indirecekler.