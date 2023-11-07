Bulgar Levası 15,58 lira olunca Bulgarlar şimdi de Edirne’deki eczanelere akın etti

Bulgar ve Yunan turistler, kur farkı nedeniyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılarken, reçetesiz ilaç ve takviye gıda ihtiyaçları için de eczanelerde yoğunluk oluşturuyor.

Sınır kenti Edirne’de, kur farkı nedeniyle birçok ihtiyaçlarını karşılamak için gelen Bulgar ve Yunan turistler, başta alışveriş merkezleri olmak üzere birçok sektörde yoğunluk oluşturuyor. Komşu ülke vatandaşları, özellikle son dönemde reçetesiz ilaç ve takviye gıda ihtiyaçları için kentteki eczaneleri tercih ediyor.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, soğuk algınlığına karşı önleyici ilaçlar ve takviye gıdalara rağbet gösteren turistlerin yoğun talebinin, Türkiye’deki ilaç sektörünün kaliteli ve ucuz olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bulgar turistlerin, döviz kurundaki artışla beraber özellikle de son 2-3 yıldan beri artan bir trendle Edirne’ye ilgi gösterdiğini belirten Kılıçcıgil, şunları söyledi:

Hafta sonları özellikle Edirne’de çok sayıda Bulgar vatandaşını ağırlıyoruz. Bununla birlikte Bulgar vatandaşları, çeşitli sağlık giderleri ile ilgili olarak ihtiyaçlarını da bizim Edirne’mizdeki eczanelerden karşılamaya başladılar.

“DAHA UCUZA ALABİLİYORLAR”

Eczaneye temel müracaatlarının sebebi özellikle Türkiye’deki sağlık politikasının sağlam temelleri nedeniyle ilaç fiyatının belli bir oranda tutulması, bununla birlikte görece olarak bazı ilaçların ucuz kalması ve Türkiye’de çok güçlü bir ilaç endüstrisi olması. Burada özellikle çeşitli ilaçlarda, gıda takviyelerinde çok ciddi bir üretim kapasitemiz var.

İşin gerçeği Bulgaristan’da olmayan sağlık sistemindeki ilaçlarla ilgili olarak da buralarda hem kaliteli hem de ucuz ilaca erişebiliyorlar.