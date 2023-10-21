Edirneli esnaf: Bulgarlar gelmese Edirne açlıktan ölür

Seyyar deterjan satan Soydan Alırat, "Onlar olmasa Edirne bitik. Otobüs otobüs geliyorlar. Şükürler olsun" dedi. Kokoreççi Vahdet Yongaç, "Onlar olmasa Edirne açlıktan ölür. Bulgar olmasa Edirne’nin hali çok kötü. 4-5 top satıyoruz onlar olmasa 1 top zor satarız" diye konuştu.

KUR FARKI NEDENİYLE POŞEDİNİ DOLDURUP GİDİYORLAR

Otobüslerle Bulgaristan’dan Edirne’deki Cumartesi pazarına gelen turistler, kur farkından dolayı bol bol alışveriş yaptı. Bulgaristan’ın para birimi leva, bugün 15.17 TL’ye kadar yükseldi. Bulgarların alışverişden memnun kaldıklarını ifade eden pazar esnafının yüzü güldü. Kur farkı nedeniyle bol bol alışveriş yapan turistler, poşetlerine doldurdukları ürünleri otobüslerin bagajlarına doldurdu.

"KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM"

Seyyar satıcı Celil Özel, şunları söyledi:

"Biz de memnunuz onlarda memnun kalıyor. Elimizden geldiğince biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz onlara ne kadar ilgi gösterirsek onlarda bizim gibi seyyarlara ilgi göstermeye çalışıyorlar. O yüzden kıymetini bilmek, akıllı olmak lazım. Bu bolluk bir daha geri gelmeyecek. 100 liralık şeye 200-300 lira almanın bir anlamı yok. Ekmek yemek istiyorsak gelen misafirlere saygı duymak zorundayız."

"BULGAR OLMASA EDİRNE’NİN HALİ ÇOK KÖTÜ"

Kokoreççi Vahdet Yongaç, "Onlar olmasa Edirne açlıktan ölür. Bulgar olmasa Edirne’nin hali çok kötü. 4-5 top satıyoruz onlar olmasa 1 top zor satarız" diye konuştu.

Seyyar deterjan satan Soydan Alırat da, "Onlar olmasa Edirne bitik. Otobüs otobüs geliyorlar. Şükürler olsun. Her gelen 3’er 5’er tane alıyor. Şu an kalabalık" dedi.

Esnaf Şahan Alırat ise, "Euro olmuş 30 lira, 1 leva olmuş 15 lira. Adamların paraları burada değerli. Bizim 100 liramız onların 5 levası, 5 lirası yani. Adamlar buraya gelip parasını değerlendiriyor" şeklinde konuştu.