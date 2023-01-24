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Bulgaristan’da hükümet kuramayan sosyalistler görevi Cumhurbaşkanı Radev’e iade etti

Bulgaristan’da hükümet kuramayan sosyalistler, görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e iade etti. Hak ve Özgürlükler Hareketi Lideri Mustafa Karadayı, erken genel seçimlerin 2 Nisan’da yapılmasını istedi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:42
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Bulgaristan’da hükümet kuramayan sosyalistler görevi Cumhurbaşkanı Radev’e iade etti

Bulgaristan’da hükümet kuramayan sosyalistler görevi Cumhurbaşkanı Radev’e iade etti
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Bulgaristan’da Ekim ayında yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma süreci başarısız sonuçlandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in son olarak hükümeti kurma görevini verdiği Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de anlaşmaya varamadı. SBP Lideri Korneliya Ninova, hükümet kurma görevini almalarından sekiz gün sonra boş dosyayı Cumhurbaşkanı’na teslim ederken, "Olağan kabine kurmak için çoğunluk toplayamadık. Bunun için üçüncü görevi de boş dosyayla geri iade ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise yaptığı açıklamada, "Bu kez de çoğunluk koalisyon bulunamadı ve erken genel seçimlere gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
Üyelerinin çoğunun Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Lideri Mustafa Karadayı, erken genel seçimlerin 2 Nisan tarihinde yapılmasını istedi. Ramazan Bayramı ve Paskalya Bayramı’nın seçimlere katılımı etkileyeceğini kaydeden Karadayı, seçimlerin gereksiz olduğunu söyledi. Karadayı, muhtemel yeni seçimlerden sonra da mecliste siyasi yapının değişmeyeceğini ve bundan önceki 4 parlamentodan farklı olmayacağını belirtti.
48. meclisin ne zaman feshedileceği ve yeni seçimlerin tarihi hakkındaki kararı görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Merkez Seçim Komisyonu ile istişareler yürütüyor. Bu sabah meclis kürsüsünde konuşan Merkez Seçim Komisyon Başkanı Kameliya Neykova, yeni seçimlerin en erken 2 Nisan’da yapılabileceğini söyledi.
Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Rumen Radev 48. Parlamento’yu feshedecek, yeni teknokrat hükümeti tayin edecek ve yeni erken genel seçim tarihi belirleyecek.

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