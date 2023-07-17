Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den almaya başladı

Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, genellikle parasetamol, ağrı kesici, kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları alıyor. Esnaf ise bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.

Bulgaristan'dan gelen Velina Katovlina, “Ülkenizde ilaçlar ucuz onun için gelip buradan alıyoruz. Burada çok ucuz“ dedi.

Eczanelerde zaman zaman yoğunluğun yaşandığını ifade eden Eczacı İbrahim Ay, "Normal bir vatandaşın alabildiği ve reçetesiz satılan her ilacı alabiliyorlar. Özellikle grip ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ve kan sulandırıcı ilaçları alıyorlar. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilaçlarının onlarda çok pahalı olduğunu söylüyorlar ve o nedenle buradan alıyorlar" diye konuştu.

BULGARLAR ARTIK HER İHTİYACINI TÜRKİYE’DEN ALIYOR



Doların ve enflasyonun bu kadar yükselmesi nedeniyle, Bulgar Levası da Türk parasına nazaran değer kazanmaya devam ediyor. 1 Bulgar levası 15 lirayı geçti. Bulgar vatandaşları giyim, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılamaya devam ediyor. Edirne’nin yerli halkı duruma tepki gösterse de Edirne esnafı genel olarak durumdan memnun görünüyor. Türkiye geneli ise yaşanan bu olaya, isyan etmeye devam ediyor.

TÜRK LİRASI DAHA NE KADAR DEĞER KAYBEDECEK?



Türk Lirası dünyadaki değerini kaybetmeye devam ediyor. Ekonomi dibe doğru gidiyor ve alım gücümüz düşüyor. 2018 yılındaki Bulgar Levası fiyatlarını günümüz ile karşılaştırdık işte çıkan sonuç:

2018’de 1 Bulgar Levası:2,31 TL iken

2023’de ise 1 Bulgar Levası:15,12 liraya kadar çıktı.