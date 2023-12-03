Bulgur pilavı nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 tane domates

1 tane soğan

2 tane sivri biber

1 su bardağı tavuk suyu (tercihe göre et suyu da olabilir)

2,5 su bardağı sıcak su (yine tavuk yada et suyu da kullanılabilir)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Damak tadına göre tuz

Hazırlanışı

İlk olarak soğanlar ince ince kıyılır, sıvı yağ ile hafif kavurulur.

Üzerine doğranmış sivri biberler eklenir, biraz daha kavurduktan sonra rendelenmiş domates de eklenir. Karışım güzelce kavurulur.

Bulgur eklenir ve 1-2 dakika daha kavurulur.

Sıcak tavuk suyu ve sıcak suyu da bu aşamada eklenir.

Tuzu da ilave ederek bir kez karıştırılır ve pişmesi için tencerenin kapağı kapatılır.

Kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan beklenir.

Ocak kapatıldıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyulur ve 10 dakika dinlendirilir.

Afiyet olsun.